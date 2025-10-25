شکارپور: بہن کی میت دفناکر لوٹنے والا حادثے میں ہلاک
میر حسن کار تلے آنے سے موقع پرچل بسا، ڈرائیور فرار میں کامیابنوڈیرو ، محراب پور، کنڈیارو میں بھی حادثات وواقعات میں 5 اموات
شکار پور، اندرون سندھ (نمائندگان دنیا) شکار پور میں بہن کی میت دفنا کر واپس آنے والا بھائی کار سے کچل کر موقع پر دم توڑ گیا، جبکہ دیگر شہروں میں حادثات وواقعات میں 5 افراد لقمہ اجل بن گئے ۔ تفصیلات کے مطابق شکار پور میں انڈس ہائی وے تھانہ گڑھی یاسین کی حدود میں تیز رفتار کار نے بہن کی میت کو دفنانے کے بعد واپس آنے والے موٹر سائیکل سوار بھائی کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں گاؤں کھنڈ مارفانی کا نوجوان میر حسن مارفانی موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، ڈرائیور کار سمیت فرار ہو گیا۔ اطلاع ملنے پر اہل علاقہ اور پولیس نے موقع پر پہنچ کرلاش کو اسپتال منتقل کیا۔
نوڈیرو کے قریب نوجوان محمد وارث کھکھرانی 11 ہزار وولٹ کے تار سے کرنٹ لگنے پربری طرح جھلس گیا،جسے نازک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ دورانِ علاج دم توڑ گیا۔ محراب پور میں بیروزگاری،غربت، گھریلو مسائل سے دل برداشتہ دو نوجوانوں عاقب علی لغاری اور زوہیب شاہ نے زندگی کے چراغ گل کرلئے ۔ جبکہ لاکھا روڈ تھانے کی حدود گاؤں محمد نواز اعوان کے قریب 6 سالہ شعیب لاکھو ولد محرم لاکھو ٹریکٹر کی زد میں آکر موقع پرہی جاں بحق ہوگیا، پولیس کے مطابق محرم لاکھو کے گھر ٹریکٹر سے مٹی کی بھرائی کے دوران حادثہ پیش آ یا۔