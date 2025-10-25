سانگھڑ: ڈکیتی کوشش ناکام، 2 ڈاکو شہریوں کے ہتھے چڑھ گئے
سانگھڑ (نمائندہ دنیا) سانگھڑ میں شہدادپور کے مصروف علاقے میں مسلح افراد نے ڈکیتی کی کوشش کی, مزاحمت پر فائرنگ کرکے محمد انور اور علی شان نامی کو زخمی کردیا۔
سانگھڑ (نمائندہ دنیا) سانگھڑ میں شہدادپور کے مصروف علاقے میں مسلح افراد نے ڈکیتی کی کوشش کی, مزاحمت پر فائرنگ کرکے محمد انور اور علی شان نامی کو زخمی کردیا, زخمیوں کو فوری طور پر مقامی اسپتال پہنچایا گیا، جہاں سے حالت نازک ہونے حیدرآباد منتقل کردیا گیا۔ دوسری جانب ملزمان کی فرار کی کوشش ناکام بنا دی گئی، شہریوں نے انہیں پکڑ کر شدید تشدد کرنے کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں ملزمان کو ہتھیاروں سمیت گرفتار کرکے حوالات میں بند کردیا ہے ۔