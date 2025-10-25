سانگھڑ: پنجاب پولیس کو سنگین جرائم میں مطلوب ڈاکو مارا گیا
مقابلے کے دوران حق نواز ساتھیوں کی گولی کا نشانہ بنا، 21 مقدمات تھے
سانگھڑ (نمائندہ دنیا) سانگھڑ کے تعلقہ شہدادپور کے قریب برہون روڈ پر مبینہ پولیس مقابلے کے دوران پنجاب پولیس کو سنگین جرائم میں مطلوب ڈاکو مارا گیا، پولیس نے حق نواز کے سر کی قیمت بھی مقرر کررکھی تھی، ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوا، پولیس کے مطابق جٹیا گوٹھ میں گزشتہ روز پکڑے گئے ملزمان کی نشاندہی پر پولیس ٹیم جب علی شیر باگرانی اور عنایت عرف علی راجپوت کے علاقے میں پہنچی تو ڈاکوؤں نے پولیس پارٹی کو دیکھتے ہی اندھا دھند فائرنگ شروع کردی، جوابی کارروائی کے دوران ساتھیوں کی فائرنگ سے پنجاب میں دہشت کی علامت سمجھا جانے والا ملزم حق نواز بھٹی مارا گیا، ڈاکو 21 سنگین مقدمات میں مطلوب اور پولیس نے زندہ یا مردہ گرفتاری پر انعام بھی مقرر کررکھا تھا، مارے گئے ڈاکو کی لاش اسپتال منتقل کردی گئی ۔پولیس وین پر فائرنگ کے باوجود اہلکار محفوظ رہے ۔ ایس ایچ او شہدادپور غلام شبیر دلوانی کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ عناصر کو پناہ دینے والوں کا گھیرا مزید تنگ کر دیا گیا ہے ، جلد ملزمان کے ساتھیوں کو گرفتار کرلیا جائے گا۔