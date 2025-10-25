صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سانگھڑ: پنجاب پولیس کو سنگین جرائم میں مطلوب ڈاکو مارا گیا

  • کراچی
سانگھڑ: پنجاب پولیس کو سنگین جرائم میں مطلوب ڈاکو مارا گیا

مقابلے کے دوران حق نواز ساتھیوں کی گولی کا نشانہ بنا، 21 مقدمات تھے

سانگھڑ (نمائندہ دنیا) سانگھڑ کے تعلقہ شہدادپور کے قریب برہون روڈ پر مبینہ پولیس مقابلے کے دوران پنجاب پولیس کو سنگین جرائم میں مطلوب ڈاکو مارا گیا، پولیس نے حق نواز کے سر کی قیمت بھی مقرر کررکھی تھی، ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوا، پولیس کے مطابق جٹیا گوٹھ میں گزشتہ روز پکڑے گئے ملزمان کی نشاندہی پر پولیس ٹیم جب علی شیر باگرانی اور عنایت عرف علی راجپوت کے علاقے میں پہنچی تو ڈاکوؤں نے پولیس پارٹی کو دیکھتے ہی اندھا دھند فائرنگ شروع کردی، جوابی کارروائی کے دوران ساتھیوں کی فائرنگ سے پنجاب میں دہشت کی علامت سمجھا جانے والا ملزم حق نواز بھٹی مارا گیا، ڈاکو 21 سنگین مقدمات میں مطلوب اور پولیس نے زندہ یا مردہ گرفتاری پر انعام بھی مقرر کررکھا تھا، مارے گئے ڈاکو کی لاش اسپتال منتقل کردی گئی ۔پولیس وین پر فائرنگ کے باوجود اہلکار محفوظ رہے ۔ ایس ایچ او شہدادپور غلام شبیر دلوانی کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ عناصر کو پناہ دینے والوں کا گھیرا مزید تنگ کر دیا گیا ہے ، جلد ملزمان کے ساتھیوں کو گرفتار کرلیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سکولوں میں طلبا کا ریکارڈ نامکمل،10ہزار سے زائد بچوں کے کوائف اپ ڈیٹ نہ ہو سکے

ڈپٹی کمشنر کا اجلاس، انسداد ڈینگی و سموگ مہم تیز کرنیکی ہدایت

امتحانی نظام میں بہتری کیلئے اقدامات ناگزیر:چیئرپرسن بورڈ

میڈیکل کالجز انٹری ٹیسٹ کے انتظامات کو حتمی شکل دیدی گئی

ایف ڈی اے کا بلڈنگ لاز کی خلاف ورزیوں کیخلاف آپریشن

پنک وین بڑا گھیالہ پہنچ گئی خواتین نے استفادہ کیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
غرارہ اور تہذیبی حساسیت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
زمین پر چلو پھرو اور دیکھو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب: مقامی حکومتوں کے انتخابات پھر ملتوی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
انتہا پسندی اور عصبیت امت کیلئے زہر قاتل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی ادارے بمقابلہ ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن