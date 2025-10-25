ایئرپورٹ خودکش حملہ ، مفرور دہشتگردوں کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا حکم
کراچی (اسٹاف رپورٹر)انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے کراچی ایئرپورٹ خودکش حملہ میں دہشتگردوں کی مالی معاونت کے مقدمے میں مفرور دہشت گردوں بشیر بلوچ عرف بشیر زیب اور عبد الرحمان عرف رحمان گل کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کرنے کا حکم دے دیا ہے۔
انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں ایئر پورٹ خودکش حملہ میں دہشتگردوں کی مالی معاونت کے مقدمے کی سماعت ہوئی۔ سماعت کے موقع پر جیل حکام کی جانب سے گرفتار ملزم سعید کو عدالت میں پیش کیا گیا جبکہ اس موقع پر ضمانت پر رہا ملزم بلال بھی عدالت میں پیش ہوا۔ عدالت نے مقدمے کے مفرور ملزمان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کرنے کا حکم دیدیا۔ عدالت نے کیس کے تفتیشی افسر سے 30 اکتوبر تک رپورٹ طلب کرلی۔ استغاثہ کے مطابق مفرور ملزمان میں کالعدم تنظیم کے کمانڈر بشیر بلوچ عرف بشیر زیب اور عبد الرحمان عرف رحمان گل شامل ہیں۔ استغاثہ کے مطابق ملزم سعید نے کراچی ائیر پورٹ حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی کی خریداری کے لیے 71 لاکھ روپے جمع کروائیے تھے ۔ کیس میں نجی بینک مینجر بلال کو بھی نامزد کیا گیاہے ۔ ملزمان نے خود کش حملہ شاہ فہد کو گاڑی کی خریداری میں سہولت کاری فراہم کی تھی۔