صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایئرپورٹ خودکش حملہ ، مفرور دہشتگردوں کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا حکم

  • کراچی
ایئرپورٹ خودکش حملہ ، مفرور دہشتگردوں کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا حکم

کراچی (اسٹاف رپورٹر)انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے کراچی ایئرپورٹ خودکش حملہ میں دہشتگردوں کی مالی معاونت کے مقدمے میں مفرور دہشت گردوں بشیر بلوچ عرف بشیر زیب اور عبد الرحمان عرف رحمان گل کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کرنے کا حکم دے دیا ہے۔

 انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں ایئر پورٹ خودکش حملہ میں دہشتگردوں کی مالی معاونت کے مقدمے کی سماعت ہوئی۔ سماعت کے موقع پر جیل حکام کی جانب سے گرفتار ملزم سعید کو عدالت میں پیش کیا گیا جبکہ اس موقع پر ضمانت پر رہا ملزم بلال بھی عدالت میں پیش ہوا۔ عدالت نے مقدمے کے مفرور ملزمان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کرنے کا حکم دیدیا۔ عدالت نے کیس کے تفتیشی افسر سے 30 اکتوبر تک رپورٹ طلب کرلی۔ استغاثہ کے مطابق مفرور ملزمان میں کالعدم تنظیم کے کمانڈر بشیر بلوچ عرف بشیر زیب اور عبد الرحمان عرف رحمان گل شامل ہیں۔ استغاثہ کے مطابق ملزم سعید نے کراچی ائیر پورٹ حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی کی خریداری کے لیے 71 لاکھ روپے جمع کروائیے تھے ۔ کیس میں نجی بینک مینجر بلال کو بھی نامزد کیا گیاہے ۔ ملزمان نے خود کش حملہ شاہ فہد کو گاڑی کی خریداری میں سہولت کاری فراہم کی تھی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ضلع کچہری میں692ملین لاگت سے تعمیر پارکنگ پلازہ فعال

گورنمنٹ سمرا پبلک سکول میں انصاف و مساوات پر پروگرام

تاجر برادری کے حقوق کا تحفظ کیا جائے ، خواجہ محمد شفیق

ایڈوائزر محتسب پنجاب کا کوٹ ادو کالج و میونسپل کمیٹی کا دورہ

زیادہ گندم اگاؤ مہم کو کامیاب بنایا جائے :عمرانہ توقیر

دھواں چھوڑنے والی سینکڑوں گاڑیاں بند، لاکھوں روپے جرمانہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
غرارہ اور تہذیبی حساسیت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
زمین پر چلو پھرو اور دیکھو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب: مقامی حکومتوں کے انتخابات پھر ملتوی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
انتہا پسندی اور عصبیت امت کیلئے زہر قاتل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی ادارے بمقابلہ ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن