مالکوں کو کروڑوں کا چونا لگانے والا گھریلو ملازم گرفتار
ملزم گھر کی الماریوں سے نقد رقم، سونا، ڈالر اور دیگر قیمتی اشیاء چوری کرتا رہا اے ٹی ایم اور چیک بُک کے ذریعے بھی بھاری رقوم منتقل کرنے کا انکشاف
کراچی (اسٹاف رپورٹر)برسوں تک مالکوں کو کروڑوں کا چونا لگانے والا گھریلو ملازم گرفتار، سونا اور نقدی برآمد کرلی گئی ۔ایس ایس پی ساؤتھ مہزور علی کے مطابق گھر کی مالکن کی جانب سے دی گئی شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے ملزم واجد علی کو حراست میں لیا گیا، جو گزشتہ آٹھ سال سے ان کے گھر میں بطور گھریلو ملازم کام کر رہا تھا۔ابتدائی تفتیش کے دوران ملزم نے اعتراف کیا کہ وہ طویل عرصے سے وقتاً فوقتاً گھر کی الماریوں سے نقد رقم، سونا، ڈالر اور دیگر قیمتی اشیاء چوری کرتا رہا ہے ۔پولیس حکام کے مطابق ملزم نے اے ٹی ایم اور چیک بُک کے ذریعے بھی بھاری رقوم منتقل کیں، جن کی مجموعی مالیت کروڑوں روپے بنتی ہے ۔
ملزم کی نشاندہی پر برآمدگی بھی عمل میں لائی گئی۔ ایس ایس پی ساؤتھ مہزور علی کے مطابق ملزم کے قبضے سے 11 عدد سونے کے بسکٹ ، نقد رقم 2 لاکھ 27 ہزار روپے برآمد ہوئے ۔ مزید انکشاف کے دوران ملزم نے بتایا کہ چوری کی گئی رقم سے اس نے لاکھوں روپے مالیت کی جائیداد اور گاڑیاں خرید رکھی ہیں، جبکہ بھاری رقوم مختلف بینک اکاؤنٹس میں منتقل کی ہیں۔پولیس کا کہنا ہے کہ کیس انویسٹی گیشن پولیس کے حوالے کر دیا گیا ، جبکہ ملزم کے بینک اکاؤنٹس اور جائیداد کی تفصیلات حاصل کی جا رہی ہیں۔