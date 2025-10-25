شہری 8لاکھ ڈالرکی ڈیجیٹل کرنسی سے محروم
ایئرپورٹ پر سادہ لباس دو افراد نے کرنسی لوٹ لی،متاثرہ شخص کادعویٰایس ایس پی ملیر کو ڈی ایس پی رینک کے افسر کے ذریعے انکوائری کا حکم
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)ایئرپورٹ پر شہری سے 8 لاکھ ڈالر مالیت کی ڈیجیٹل کرنسی لوٹ لی گئی، عدالت نے ایس ایس پی ملیر کو انکوائری کا حکم دے دیا۔تفصیلات کے مطابق کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مبینہ طور پر سادہ لباس دو افراد نے شہری سے کروڑوں روپے مالیت کی ڈیجیٹل کرنسی لوٹ لی۔کیماڑی کے رہائشی فیض یاب حسین نے ملیر کورٹ میں درخواست دائر کرتے ہوئے مؤقف اختیار کیا کہ وہ پشاور جا رہا تھا جب ایئرپورٹ پر دو افراد نے اسے روکا اور ایک کمرے میں لے گئے ۔درخواست گزار نے بتایا کہ ملزمان نے اس کا موبائل فون چھینا اور ڈیجیٹل کرنسی اکاؤنٹ سے ساڑھے 8 لاکھ امریکی ڈالر ٹرانسفر کر لیے ۔جس پر عدالت نے تیس ستمبر کو پیش آنے والے واقعے کی تحقیقات کے لیے ایس ایس پی ملیر کو ڈی ایس پی رینک کے افسر کے ذریعے انکوائری کا حکم دیا۔
پولیس نے عدالت میں ابتدائی رپورٹ اور ایک یو ایس بی جمع کرا دی ہے ، جس میں واقعے کی تفصیلات شامل ہیں۔متاثرہ شہری نے ایک اور درخواست جمع کرواتے ہوئے مؤقف اختیار کیا کہ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج صبح 9 بجے سے دوپہر 1 بجے تک محفوظ کر کے سیل کی جائے تاکہ شواہد ضائع نہ ہوں۔دوسری جانب پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے ہوائی اڈے پر ڈیجیٹل کرنسی چھیننے کی خبروں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مؤقف اختیار کیا ہے کہ مسافر سے کرنسی لوٹنے کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، اور شہری فیض یاب پرواز کے لیے آیا ہی نہیں تھا۔درخواست کی نقول چیف جسٹس پاکستان، چیف جسٹس سندھ ہائیکورٹ اور دیگر اعلیٰ حکام کو بھی ارسال کر دی گئی ہیں۔