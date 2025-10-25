کالعدم زینبیون بریگیڈ کے دو مبینہ ٹارگٹ کلرز کا پانچ روزہ جسمانی ریمانڈ
کراچی (اسٹاف رپورٹر) انسدادِ دہشت گردی کی عدالت نے کالعدم زینبیون بریگیڈ سے تعلق رکھنے والے دو مبینہ ٹارگٹ کلرز کو پانچ روزہ جسمانی ریمانڈ پر کاؤنٹر ٹیررازم ڈیپارٹمنٹ کے حوالے کردیا ہے۔
عدالت نے سی ٹی ڈی کو ہدایت دی ہے کہ تفتیش مکمل کرکے 28 اکتوبر کو رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے ۔ عدالت میں کالعدم زینبیون برگیڈ کے مبینہ دہشتگرد معصوم رضا اور اسرار حسین گلگتی کو سخت سکیورٹی میں پیش کیا گیا، تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان کے خلاف سی ٹی ڈی نے بارودی مواد اور غیر قانونی اسلحے کے مقدمات درج کئے ہیں جبکہ ملزمان کو مذہبی جماعت کے کارکنان کے قتل کے مقدمات میں بھی گرفتار کیا گیا ہے۔