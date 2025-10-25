مختلف برانڈز کے 3ہزار 650 غیر ملکی استعمال شدہ ٹائر برآمد
کراچی(اسٹاف رپورٹر) کسٹمز، سندھ رینجرز اور انٹیلی جنس ایجنسی کا اسمگل شدہ ٹائروں کے خلاف مشترکہ آپریشن۔ کارروائی پرانی سبزی منڈی کے علاقے میں خفیہ اطلاع پر کی گئی۔
آپریشن کے دوران مختلف برانڈز کے 3 ہزار 650 غیر ملکی استعمال شدہ ٹائر برآمدکرلیے گئے ۔ضبط شدہ ٹائروں کی مالیت تقریباً 5 کروڑ 47 لاکھ 50 ہزار روپے بتائی جاتی ہے ۔آپریشن کے دوران برآمد شدہ ٹائروں کو قانونی کارروائی کے لیے کسٹمز گودام منتقل کر دیا گیا۔مشترکہ آپریشن کے ذریعے اسمگل شدہ سامان کی مقامی مارکیٹ میں ترسیل کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔