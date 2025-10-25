محکمہ اطلاعات کے دستاویزی سمیت چار فلمی منصوبے مکمل
حکومت ثقافت اجاگر کرنے کیلئے فلم سازی کو موثر ذریعہ سمجھتی ہے ،شرجیل میمن سینئروزیرکی زیر صدارت محکمہ کے کنٹینٹ اینڈ پروڈکشن اوور سائیٹ بورڈ کا اجلاس
کراچی(اسٹاف رپورٹر)محکمہ اطلاعات کے کنٹینٹ اینڈ پروڈکشن اوور سائیٹ بورڈ کا اجلاس سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیرِ صدارت کراچی میں ہوا۔ اجلاس میں صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے خصوصی شرکت کی،جبکہ اجلاس میں بورڈ اراکین قاضی اسد عابد، ژالے سرحدی، سیکریٹری اطلاعات ندیم الرحمان میمن، ڈی جی اطلاعات معز پیرزادہ اور دیگر افسران شریک ہوئے ۔ اجلاس کو آگہی دی گئی کہ محکمہ اطلاعات کے چار فلمی منصوبے مکمل ہو چکے ہیں، جن میں تین دستاویزی فلمیں اور ایک فیچر فلم شامل ہے ، اجلاس میں ان منصوبوں کی تفصیلات، مواد، اور ان کے سماجی و ثقافتی اثرات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
بورڈ اجلاس میں محکمہ اطلاعات کے تحت تیار کی جانے والی نئی دستاویزی اور فیچر فلموں کے آئندہ مراحل، ان کی مارکیٹنگ، نمائش، اور عوامی رسائی سے متعلق امور پر بھی غور کیا گیا۔ اجلاس کے موقع پر بات کرتے ہوئے سندھ کے سینئر وزیر نے کہا کہ سندھ حکومت ثقافت، تاریخ، اور عوامی جدوجہد کو اجاگر کرنے کے لیے جدید میڈیا اور فلم سازی کو موثر ذریعہ سمجھتی ہے ، محکمہ اطلاعات کے یہ منصوبے نہ صرف صوبے کے مثبت تشخص کو نمایاں کریں گے ۔سندھ حکومت فنونِ لطیفہ، فلم، اور میڈیا کے شعبوں میں سرمایہ کاری کو فروغ دے رہی ہے تاکہ ثقافتی ورثے کو عالمی سطح پر متعارف کرایا جا سکے ۔ اجلاس میں مکمل ہونے والے منصوبوں کو حتمی شکل دے کر جلد عوام کے سامنے لانے اور آئندہ فلمی منصوبوں کے لیے تجاویز بورڈ کو پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔