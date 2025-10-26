لاڑکانہ:انسٹیٹیوٹ آف بزنس اینڈ کمرشل ایجوکیشن کی نئی عمارت کا افتتاح
لاڑکانہ(بیورو رپورٹ)ایم پی اے لاڑکانہ جمیل احمد سومرو نے گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ آف بزنس اینڈ کمرشل ایجوکیشن لاڑکانہ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ادارے کی نئی عمارت کا افتتاح کیا۔۔۔
اس موقع پر ایم پی اے جمیل احمد سومرو نے کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ویژن کے مطابق سندھ حکومت فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم پر خصوصی توجہ دے رہی ہے تاکہ ملک میں بے روزگاری کی شرح کو کم کیا جاسکے ، انہوں نے کہا کہ موجودہ دور میں فنی تعلیم حاصل کرنا نہایت ضروری ہے ، نوجوانوں کو سرکاری ملازمتوں پر انحصار کرنے کے بجائے ٹیکنیکل تعلیم حاصل کرنی چاہیے ، جس سے وہ نہ صرف ملک بلکہ بیرونِ ملک بھی آسانی سے روزگار حاصل کرسکتے ہیں، ریجنل ڈائریکٹر اسٹیوٹا لاڑکانہ مرید حسین ککرانی نے کہا کہ ہم پیپلز پارٹی کی قیادت کے شکر گزار ہیں جو ہمیشہ تعلیم کے فروغ اور نوجوانوں کو فنی تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوششوں میں مصروف رہتی ہے۔