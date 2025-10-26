صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بدین:زرعی پانی کی قلت کیخلاف آبادگار تنظیم کا مارچ

  • کراچی
ننگے پاؤں احتجاج ریکارڈ کراکر جھڈو روڈ پردھرنا دیا، گھنٹوں ٹریفک جامرہنماؤں نے مصنوعی بحران پیدا کرنے کا الزام لگایا، فصلیں متاثر ہیں، خطاب

پنگریو(نمائندہ دنیا)بدین میں مبینہ زرعی پانی کی قلت کیخلاف آبادگار تنظیم کی جانب سے ننگے پاؤں مارچ کرکے جھڈو روڈ پر دھرنا دیا گیا، جس سے کئی گھنٹے ٹریفک جام رہا، دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے سندھ آبادگارتنظیم کے صدر پیر فیاض شاہ راشدی، جنرل سیکریٹری طارق محمود آرائیں، زاہد گجر و دیگر نے الزام لگایا کہ خیرپور گمبوہ سب ڈویژن کی شاخوں میں کچھ ماہ سے پانی کی شدید مصنوعی قلت ہے جس سے کاشتکار خریف کی فصلوں کی بوائی نہیں کر سکے تھے اوراب ربیع کی فصلوں کی بوائی کے وقت بھی شاخوں میں پانی دستیاب نہیں، انہوں نے الزام لگایا کہ پانی کی یہ قلت آبپاشی افسران کی جانب سے مصنوعی طور پر پیدا کی گئی ہے۔

آبپاشی افسران بالائی علاقوں کے زمینداروں کوپانی فروخت کرتے ہیں جس سے آخری سرے کی خیر پورگمبوسب ڈویژن کی نہروں میں پانی گیج کے مطابق نہیں پہنچتااورخاص طورپر ٹیل کے علاقے پانی کی بدترین قلت کاشکاررہتے ہیں، جس سے ہزاروں کاشتکار فصلوں کی وقت پر بوائی نہیں کر پاتے ، تاخیر کے باعث فی ایکڑ پیداوار میں کمی ہو جاتی ہے ، اور کاشتکاروں کے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے ، احتجاجی کاشتکاروں نے سندھ آبادگارتنظیم کی جانب سے پیرکے روز سے ملکانی شریف میں بھوک ہڑتال شروع کرنے کی دھمکی دی، جو کہ مطالبات کی منظوری تک جاری رہے گی۔

 

