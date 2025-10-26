صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹنڈو آدم:حادثات وواقعات نے 2جانیں لے لیں

  • کراچی
ٹنڈو آدم:حادثات وواقعات نے 2جانیں لے لیں

موٹر سائیکل تصادم سے علی گل، ٹرانسمیشن لائن سے گرکر واپڈا ملازم چل بساروہڑی کی فیکٹری میں مزدور کی ٹانگیں کٹ گئیں، محراب پور میں 2خودکشیاں

ٹنڈوآدم، اندرون سندھ (نمائندگان دنیا) ٹنڈو آدم میں حادثات واقعات نے 2جانیں لے لیں، جبکہ روہڑی کی فیکٹری میں مشین کی زد میں آنے سے مزدور کی ٹانگیں کٹ گئیں، ادھر محراب پور میں مزید 2 افراد نے خودکشی کرلی۔ تفصیلات کے مطابق ٹنڈوآدم میں پٹھان کالونی کے قریب تیز رفتار موٹر سائیکلوں کے تصادم میں تھیم کالونی کا رہائشی 45 سالہ علی گل تھیم موقع پر جاں بحق اور سانگھڑ کے رہائشی کورٹ میں پیشی پر آنے والے وکیل سہراب جٹ، اللہ بخش مگسی، ہدایت اللہ شدید زخمی ہو گئے، زخمیوں و جاں بحق شخص کو تعلقہ اسپتال ٹنڈوآدم پہنچایا گیا، بعد ازاں زخمیوں کو سول اسپتال حیدرآباد منتقل کردیا گیا۔

ادھر کھنڈو روڈ کے نزدیک ٹرانسمیشن لائن پر کام کے دوران پاؤں پھسلنے سے واپڈا ملازم گر کر جاں بحق ہوگیا، متوفی کی شناخت سانول نواز ولد احمد نواز رہائشی ملتان کے نام سے ہوئی ۔ ادھر روہڑی کے قریب صالح پٹ کی کاٹن فیکٹری میں کام کرنے والے مزدور محمد شریف چاچڑ کی ٹانگیں اچانک مشین میں آنے کے سبب کٹ گئیں، جسے علاج کے لئے سکھر لایا گیا۔ محراب پور میں مزید 2 افراد نے خودکشی کرلی۔ پہلا واقعہ کنڈیارو تھانے کی حدود گاؤں شیر محمد جوگی میں پیش آیا جہاں واجد جوگی ولد جمن جوگی نے گھریلو مسائل اور حالات سے دل برداشتہ ہوکر زہریلی گولیاں کھا کر جان دیدی۔ کنڈیارو شہر میں روشن عرف عزیز سولنگی نامی نوجوان نے بھی بیروز گاری اور حالات سے دل برداشتہ ہوکر خودکشی کرلی۔

 

