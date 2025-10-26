صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میرپور خاص:خاتون سے زیادتی، وزرائے داخلہ وثقافت کا نوٹس

  • کراچی
میرپور خاص:خاتون سے زیادتی، وزرائے داخلہ وثقافت کا نوٹس

ایس ایس پی کی رپورٹ کے بعد میر خادم کیخلاف وومن تھانے میں مقدمہ درج ملزم کے خلاف انکوائری کمیٹی تشکیل، متاثرہ خاتون کو انصاف دلائینگے ، لنجار

میرپور خاص (بیورو رپورٹ) مہران تھانے کے ایس ایچ او کی خاتون سے مبینہ زیادتی پر وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار اور وزیر ثقافت سید ذوالفقار علی شاہ کے سخت نوٹس کے بعد ایس ایچ او مہران تھانے کیخلاف مقدمہ درج کرلیا گیا، خاتون عالیہ ڈیرہ غازی خان سے چھ سالہ بچی علیشہ کی تلاش میں آئی اور مبینہ جنسی زیادتی کا نشانہ بن گئی، وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کے احکامات پر انکوائری کمیٹی تشکیل دی گئی۔ ذرائع کے مطابق عالیہ نامی خاتون دختر کھوکھر ساکن ڈیرہ غازی خان نے 23 اکتوبر 2025 کو ایک درخواست ڈی آئی جی میرپورخاص زبیر احمد دریشک کے آفس میں جمع کرائی، جس میں انہوں نے الزام عائد کیا تھا کہ ایس ایچ او تھانہ مِہران سب انسپکٹر خادم حسین تالپور نے ان سے زیادتی کی ہے۔

دوسری جانب وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار کو ایس ایس پی نے ایک رپورٹ ارسال کی تھی، جس کے مطابق عالیہ خاتون نے 30 اگست کو ڈسٹرکٹ کورٹ میرپورخاص میں دفعہ 491 ضابطہ فوجداری کے تحت ایک درخواست دائر کی تاکہ اپنی چھ سالہ بیٹی علیشہ کو اپنے مطلقہ شوہر رمضان شیخ کی تحویل سے بازیاب کرایا جا سکے ، تاہم وہ زیادتی کا نشانہ بن گئی، رپورٹ ملنے کے بعد وزیر داخلہ سندھ نے کہا ہے کہ خاتون کے ساتھ انصاف کیا جائے گا کسی کے ساتھ زیادتی برداشت نہیں کی جائیگی شفاف انکوائری میں سب واضح ہو جائیگا۔ دوسری طرف مبینہ زیادتی کا مقدمہ وومن تھانے میں درج کرلیا گیا تاہم گرفتاری عمل میں نہ لائی جاسکی۔

 

