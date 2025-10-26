پولیس سے کنٹینر چھیننے کامقدمہ
کراچی (اسٹاف رپورٹر) ملیرمیں انویسٹی گیشن پولیس سے کنٹینر چھین کر فرار ہونے والے ملزمان کے خلاف مقدمہ سکھن تھانے میں انویسٹی گیشن پولیس کے کانسٹیبل عدنان خان کی مدعیت میں درج کرلیا گیا۔۔۔
ملیرمیں انویسٹی گیشن پولیس سے کنٹینر چھین کر فرار ہونے والے ملزمان کے خلاف مقدمہ سکھن تھانے میں انویسٹی گیشن پولیس کے کانسٹیبل عدنان خان کی مدعیت میں درج کرلیا گیا، جس میں ملزم شارق چوہان سمیت 8 افراد کو نامزد کیا گیا ہے ۔ایف آئی آر کے مطابق کنٹینر قاسم ٹاؤن کے ایک گودام میں کھڑا کیا تھا۔