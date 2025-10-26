لاڑکانہ:چیمبر نے گندم بیج پرپابندی غیر آئینی قرار دیدی
سندھ میں بیج کی قلت کا خدشہ، کسان اخراجات بھی بڑھ جائیں گئے ، رہنمااجلاس میں نئے انڈسٹریل زون کے قیام، گندم بیج ترسیل پرپابندی پر تفصیلی غور
لاڑکانہ(بیورورپورٹ)لاڑکانہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا اجلاس وزیراعلیٰ سندھ کے مشیر خاص اور چیمبر کے صدر خیرمحمد شیخ کی صدارت میں ہوا جس میں لاڑکانہ کے نئے انڈسٹریل زون کے قیام اور پنجاب سے گندم بیج ترسیل پر حالیہ پابندی پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ تاجروں نے گندم بیجوں پر پابندی کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ قدم نہ صرف غیر منصفانہ اور غیر آئینی ہے ، بلکہ اس سے سندھ کی زراعت اور ملک کی مجموعی غذائی ضروریات کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے ، ان کا کہنا تھا کہ پابندی کے باعث بیجوں کی قلت پیدا ہونے کا خدشہ ہے ، جس سے کاشتکاری میں تاخیر، پیداوار میں کمی اور کسانوں کے اخراجات میں اضافہ ہوگا۔
اجلاس میں متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ وزیراعظم پاکستان، وزیراعلیٰ سندھ، وفاقی وزرا، سندھ و پنجاب کے چیف سیکریٹریز اور فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر کو خط لکھا جائے گا، تاکہ گندم کے بیجوں پر عائد پابندی کو فوری طور پر واپس لیا جائے ، صدر خیرمحمد شیخ نے کہا کہ صوبوں کے درمیان آزاد تجارت پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 151 کے تحت ایک آئینی حق ہے ، زرعی اجناس، خصوصاً گندم کے بیجوں کی نقل و حرکت پر پابندی لگانا کسانوں کی معیشت اور قومی غذائی سلامتی کے لیے ایک سنگین خطرہ بن سکتا ہے۔