مغربی کنارہ، انضمام کا صیہونی فیصلہ تشویشناک ہے، تنظیم اسلامی

اسرائیل فلسطینیوں کی ارض مقدس سے بیدخلی پرتلا ہوا ہے ، شجاع الدینمسلم ممالک مقابلے کیلئے باہمی اختلافات کو ختم کرکے متحد ہوں، بیان

حیدر آباد (نمائندہ دنیا)صیہونی پارلیمان کا مغربی کنارے کو ضم کرنے کے دو بل منظور کرنا انتہائی تشویشناک ہے ۔ اسرائیل فلسطینیوں کو ارضِ مقدس سے بیدخل کرنے کے ابلیسی منصوبے پر تُلا ہے ۔ مسلم ممالک باہمی اختلافات ختم کرکے متحد ہوں، تاکہ صیہونیوں کے مذموم مقاصد کیخلاف عملی اقدامات کیے جا سکیں۔ اس حوالے سے تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ کا کہنا ہے کہ اصولی طور پر دینی تعلیمات اور بین الاقوامی قانون کے مطابق صیہونیوں کا فلسطین کے ایک انچ پر قبضہ بھی جائز نہیں، ارضِ مقدس پر حکمرانی کا حق صرف مسلمانوں کو حاصل ہے۔

یہود نے پہلے برطانیہ اور پھر امریکہ و دیگر مغربی ممالک کی معاونت اور پشت پناہی سے فلسطین پر قبضہ جمایا اور اب فلسطین کے اُن علاقوں، جن کے حوالے سے 1967ء کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد مختلف معاہدوں کے تحت فلسطینیوں کے حقِ حکمرانی کو تسلیم کیا گیا تھا۔ اُنہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل کو مغربی کنارے اور غزہ کو ضم کرنے کی اجازت دیدی گئی تو مسجدِ اقصیٰ پر بھی صیہونی تسلط قائم ہو جائے گا، جسے (خاکم بدہن) شہید کرکے وہ تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر شروع کر دیں گے ۔ اور اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ اپنے توسیعی منصوبے یعنی گریٹر اسرائیل کے قیام کے لیے اسرائیل مشرقِ وسطیٰ میں جنگ بڑھا دے ۔

 

