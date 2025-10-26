اقدام قتل اور دہشتگردی کے دوملزمان کی سزا کالعدم ،رہائی کا حکم
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائی کورٹ نے کسٹم حکام سے مبینہ مقابلے ، اقدامِ قتل اور دہشتگردی دفعات کے تحت سزا پانے والے دو ملزمان کی اپیل منظور کرتے ہوئے سزا کالعدم قرار دے دی۔
عدالت نے حکم دیا کہ اگر ملزمان کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں تو فوری طور پر رہا کیا جائے ۔ سندھ ہائی کورٹ میں ملزمان امین اللہ اور کلام اللہ کی جانب سے انسداد دہشتگردی عدالت کے فیصلے کے خلاف دائر اپیل کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے قرار دیا کہ پراسیکیوشن ملزمان کے خلاف پیش کیے گئے شواہد سے جرم ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے ۔ پراسیکیوشن کے مطابق کسٹم حکام نے ناردرن بائی پاس پر گاڑی کی تلاشی کے دوران 70 بوریاں چھالیہ برآمد کیں، چوکی منتقل کرتے وقت ملزمان کے ساتھیوں نے حملہ کرکے گرفتار افراد کو چھڑا لیا ۔