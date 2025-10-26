صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
ترقیاتی کاموں میں غیر ضروری تاخیر پر متعدد ٹھیکے منسوخ کرنے کے احکامات

کراچی (اسٹاف رپورٹر ) میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے شہر میں ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل میں غیر ضروری تاخیر پر متعدد ٹھیکے فوری طور پر منسوخ کرنے کے احکامات دے دئیے۔

 انہوں نے شہر بھر میں ہنگامی نوعیت کے بحالی اور سڑکوں کی مرمت کے کاموں کے لیے ریپڈ ریسپانس ٹیموں کے قیام کا اعلان بھی کیا، جو فوری بنیادوں پر کام کریں گی تاکہ شہریوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کی جا سکے ۔بلدیہ عظمیٰ کراچی (کے ایم سی) کے ہیڈ آفس میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا جس میں مختلف فنڈز اور کلک کے تحت جاری 637 ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں سینئر ڈائریکٹر انجینئرنگ جنید اللہ خان نے بتایا کہ صوبائی اے ڈی پی کے تحت 118 نئی اسکیمیں حال ہی میں شروع کی گئی ہیں۔

 

