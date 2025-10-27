صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سلنڈر دھماکے سے خاتون اور بچیوں سمیت چار افراد زخمی

  • کراچی
سلنڈر دھماکے سے خاتون اور بچیوں سمیت چار افراد زخمی

کراچی(اسٹاف رپورٹر)رنچھوڑ لائن میں سلنڈر دھماکے سے خاتون اور دو بچیوں سمیت چار افراد زخمی ہوگئے۔

تفصیلات کے مطابق رنچھوڑ لائن کے علاقے جوبلی گھر میں گیس لیکیج کے باعث سلنڈر پھٹنے سے گھر کے سربراہ سمیت چار افراد جھلس کر زخمی ہوگئے ۔ریسکیو ذرائع کے مطابق زخمیوں میں 45 سالہ رضوان، اُن کی اہلیہ 45 سالہ نورین اور دو بیٹیاں 16 سالہ عائشہ اور 14 سالہ مریم شامل ہیں۔ زخمیوں کو سول اسپتال کے برنس وارڈ منتقل کر دیا گیا ہے جہاں اُنہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے ۔ابتدائی اطلاعات کے مطابق واقعہ گھر میں گیس لیک ہونے کے بعد چولہا جلانے سے پیش آیا۔

