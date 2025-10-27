صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نارتھ کراچی میں گھر کی دہلیز پر شہری سے موٹر سائیکل چھین لی گئی

  • کراچی
نارتھ کراچی میں گھر کی دہلیز پر شہری سے موٹر سائیکل چھین لی گئی

کراچی(آئی این پی)کراچی میں ڈسٹرکٹ سینٹرل کے علاقے نارتھ کراچی میں شہری کو گھر کی دہلیز پر 125 موٹر سائیکل سے محروم کر دیا گیا۔

واردات کی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نارتھ کراچی سیکٹر فائیو سی فور میں 125 موٹر سائیکل پر سوار شہری جیسے ہی گھر کی دہلیز پر آکر رکتا ہے ، تعاقب میں آنے والے موٹر سائیکل سوار شہری سے اسلحے کے زور پر موٹر سائیکل چھین لیتا ہے ۔واردات کے وقت شہری آصف کے ہمراہ ایک بچہ موٹر سائیکل کی ٹنکی پر جبکہ دوسرا لڑکا ان کے عقب میں سوار تھا جو کہ ان کے بیٹے تھے ، چند سیکنڈوں میں کی جانے والی موٹر سائیکل چھیننے کی واردات نے اے وی ایل سی اور علاقہ پولیس کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔مذکورہ واردات 23 اکتوبر کی رات پیش آئی تھی جبکہ متاثرہ شہری نے سال 2020 ماڈل کی 125 موٹر سائیکل چھیننے کی رپورٹ خواجہ اجمیر نگری تھانے میں درج کروا دی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیصل آباد میں سموگ کی شدت خطر ناک حد تک بڑھ گئی

جرمن بینک کا واسا فیصل آباد کیساتھ منصوبے پر عملدرآمد کا عزم

میونسپل کارپوریشن میں جدید شکایتی سیل قائم کرنے کا فیصلہ

امانت میں دیا گیا کپڑا مبینہ طور پر فروخت، رقم خوردبرد

شراب کی سپلائی لیجاتا ملزم گرفتار

نشہ آور ادویات کی کھلے عام فروخت، ضلعی ادارے خاموش

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اصلاحی کوششیں نتیجہ خیز کیوں نہیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
چشمِ حیراں سے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان نے ڈیلر رُلا دیے
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بجلی کے نئے پلانٹس‘ آٹا بحران اور افغان تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں …(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر