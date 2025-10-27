سانگھڑ:مقابلے کے دوران پنجاب کا رہائشی ڈاکو مارا گیا
پولیس گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر ان کے سہولت کار پکڑنے گئی تھیحق نواز کا راولپنڈی سے تعلق تھا، ورثا کے نہ آنے پر سپرد خاک
سانگھڑ (نمائندہ دنیا)شہدادپور میں چار دن قبل واردات کے دوران شہریوں کی جانب سے پکڑ کرپولیس کے حوالے کئے جانیوالے دو ڈاکوؤں کی نشاندہی پر ان کے سہولت کاروں کو گرفتار کرنے کیلئے ٹیم گئی تو ملزمان سے مقابلہ ہوگیا، واقعہ 4 روز قبل پیش آیا تھا، جس میں راولپنڈی کی تحصیل گجر خان کا رہائشی خطرناک ڈاکو حق نواز بھٹی مارا گیا، پولیس نے لاش کو سمس اسپتال کے مردہ خانے میں رکھا۔ ورثاء کے نہ آنے پر پر پولیس نے ایدھی رضاکاروں کے ہمراہ لاش کو لاوارث قرار دے کر ناگے شاہ بابا قبرستان میں دفنا دیا۔اس سلسلے میں پولیس کا کہنا ہے کہ مقابلے میں مارے جانے والے گجر خان کے رہائشی خطرناک ڈاکو کی لاش کو چار دن سمس اسپتال کے مردہ خانے میں رکھا، ورثاء کے آنے پر لاش کو لاوارث قرار دے کر ایدھی کے رضاکاروں کے ہمراہ ناگے شاہ قبرستان میں دفن کردیا۔واضح رہے کہ 4دن قبل شہدادپور میں افسر میمن کی رہائش گاہ پر 3مسلح افراد نے واردات کی، جس کے بعد شہریوں نے دو ڈاکوؤں کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔