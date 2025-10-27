میرپور خاص:علاج کا جھانسہ دیکر نوسرباز 70 لاکھ لے اڑے
میرپورخاص (بیورو رپورٹ)میرپورخاص کے گنجان آباد علاقے لالچند آباد میں تپیدار نیاز شاہ کے گھر پر نوسرباز ٹولے نے انکی ضعیف والدہ کو انکے بیمار بیٹے کی بیماری کو ٹھیک کرنے کے بہانے گھر میں رکھے 70 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہوگئے ۔ واقعہ کی اطلاع ملنے پر پولیس ٹیم موقع پر پہنچ گئی، واقعہ کی تفصیلات بتاتے ہوئے تپہ دار نیاز شاہ کی والدہ نے بتایا کہ ایک مولوی نما شخص مجھے گھر کے قریب واقع گراؤنڈ کے پاس ملا اور کہا کہ مائی تیرا بیٹا بیمار اور اسکی جان کو شدید خطرہ ہے اگر جلد علاج نہ کیا گیا تو وہ مرجائے گا، اسکا صدقہ نکالو اور گھر میں جو رقم رکھی ہے ، وہ میرے سامنے لیکر آجاؤ، اس پر دم پڑھ لوں تو دوبارہ رکھ دینا، تیرے بیٹے کی بیماری ختم اور اس کی جان بچ جائے گی خاتون نے بتایا کہ میرا دماغ اس شخص نے اپنے کنٹرول میں کر رکھا تھا، اس لیے میں نے گھر میں رکھی ہوئی 70 لاکھ کی رقم لا کر نو سربازوں کو دی، اس دوران انہوں نے کہا کہ سامنے درخت کے پتے توڑ کر لاؤ جب میں پتے توڑ کر آئی تو نو سرباز وہ رقم لے کر فرار ہوگئے تھے ، خاتون نے بتایا کہ میرے داماد نے گاڑی فروخت کی تھی، جس کی 30 لاکھ کی رقم اور میری بیٹی کو جائیداد میں سے حصہ ملا تھا، وہ رقم اور زمین کے مقادے کی رقم گھر میں موجود تھی، نوسرباز سب لوٹ کر فرار ہوگئے۔