جیکب آباد میں خاتون قتل کرکے خفیہ دفنانے کا انکشاف

  کراچی
جیکب آباد میں خاتون قتل کرکے خفیہ دفنانے کا انکشاف

گرفتار ملزمان کا اعتراف جرم، نشاندہی پر پولیس نے قبر کشائی کی تیاری کرلیکندھکوٹ میں سیاہ کاری الزام پر شوہر نے بھائیوں سے ملکر بیوی قتل کردی

جیکب آباد، کندھکوٹ (نمائندگان دنیا) جیکب آباد میں خاتون کو قتل کرکے خفیہ طور پر دفنانے کا انکشاف ہوا ہے ، گرفتار ملزمان نے پولیس کے سامنے اعتراف جرم کرلیا۔ جس کے بعد پولیس نے قتل کی تصدیق ہونے پر مقتولہ کی قبر کشائی کرانے کا فیصلہ کیا ہے ، جبکہ نامزد ملزمان کو ریمانڈ مکمل ہونے پر جیل منتقل کردیا گیا، ذرائع کے مطابق جیکب آباد کے محلہ رائفل ناکہ کی رہائشی خاتون شاہدہ کنول کو مبینہ طور پر بلوچستان کے ضلع کچھی میں قتل کرکے خفیہ طور پر دفنا دیا گیا تھا۔ دوسری جانب کندھکوٹ کے گاؤں محمد پناہ میں شوہر نے اپنے بھائی سے ملکر سیاہ کاری الزام پر بیوی کو قتل کدیا، اور دونوں فرار ہو گئے ۔ پولیس نے لاش سول اسپتال پہنچائی، جہاں پر لیڈی ڈاکٹر کی عدم دستیابی سے پوسٹمارٹم نہیں ہو سکا، اور ورثا سخت پریشان رہے۔

