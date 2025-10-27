گمس:140بون میرو ٹرانسپلانٹ مکمل، میئر کا خراج تحسین
انسٹیٹیوٹ خدمت کا روشن چہرہ، یہاں انسانیت کو اولین ترجیح دی جاتی ہے ، ارسلان اسلامدیہی سندھ میں مفت اور معیاری علاج کا خواب اب حقیقت بن چکا ، حکومتی ترجمان
سکھر(بیورو رپورٹ)میئر سکھر و ترجمان حکومت سندھ بیرسٹر ارسلان اسلام شیخ نے گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں 140 کامیاب بون میرو ٹرانسپلانٹس مکمل ہونے پر انتظامیہ، ڈاکٹرز اور عملے کو زبردست خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ گمبٹ انسٹیٹیوٹ عوامی خدمت کا روشن چہرہ ہے ، جہاں انسانیت کی خدمت کو اولین ترجیح دی جاتی ہے۔ دیہی سندھ میں مفت اور معیاری علاج کا خواب اب حقیقت بن چکا، جو پیپلز پارٹی کی قیادت کے وژن اور عوامی فلاح کے عزم کا ثبوت ہے ۔میئر سکھر نے کہا کہ گمبٹ اسپتال نے صوبے میں ہیلتھ ریفارمز کو نئی سمت دی ہے ۔ وزیراعلیٰ سندھ کی قیادت میں صوبے میں صحت کا نظام تیزی سے بہتر ہو رہا ہے اور عوام کو عالمی معیار کی سہولتیں فراہم کرنا سندھ حکومت کی اولین ترجیح ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ گمبٹ انسٹیٹیوٹ نے یہ ثابت کیا ہے کہ سندھ جدید طب کے میدان میں کسی سے پیچھے نہیں۔