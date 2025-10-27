صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلع ملیر کے مختلف علاقوں میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سرچ آپریشن

  • کراچی
ضلع ملیر کے مختلف علاقوں میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سرچ آپریشن

کراچی(اے پی پی)سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی) ملیر ڈاکٹر عبدالخالق کی ہدایت پرپولیس نے ضلع ملیر کے مختلف علاقوں میں روزانہ کی بنیاد پر۔۔۔

 جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سرچ آپریشن کے دوران داخلی و خارجی راستوں کو سیل کرکے گھر وں اور ہوٹلز کی تلاشی لی۔ اتوار کو ترجمان ایس ایس پی ملیر کے مطابق سرچ آپریشن تھانہ ابراہیم حیدری اور ملیر کینٹ کے علاقوں میں جرائم پیشہ عناصر کی گرفتاری کیلئے کیا گیا۔آپریشن کے دوران بائیومیٹرک تلاش ڈیوائس کی مدد سے مشتبہ افرادکی تصدیق بھی کی گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

حافظ آباد: ڈسٹرکٹ ہسپتال میں ادویات کی قلت مریض خوار

کالے کوٹ کا تقدس پامال نہیں ہونے دینگے :حسیب مہر

صفائی نہ نکاسی آب کا نظام پنڈی بھٹیاں کچراں کنڈی میں تبدیل گزرنا محال شہری پریشان

تتلے عالی :چینی نایاب ،فی کلو قیمت220روپے سے تجاوز

شہر میں بھینسوں کے باڑے برقرار ،ڈیڈ لائن میں3دن باقی

مصروف طرزِ زندگی میں ذہنی دباؤ بڑا چیلنج بن چکا :ڈپٹی کمشنر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اصلاحی کوششیں نتیجہ خیز کیوں نہیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
چشمِ حیراں سے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان نے ڈیلر رُلا دیے
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بجلی کے نئے پلانٹس‘ آٹا بحران اور افغان تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں …(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر