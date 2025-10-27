ضلع ملیر کے مختلف علاقوں میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سرچ آپریشن
کراچی(اے پی پی)سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی) ملیر ڈاکٹر عبدالخالق کی ہدایت پرپولیس نے ضلع ملیر کے مختلف علاقوں میں روزانہ کی بنیاد پر۔۔۔
جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سرچ آپریشن کے دوران داخلی و خارجی راستوں کو سیل کرکے گھر وں اور ہوٹلز کی تلاشی لی۔ اتوار کو ترجمان ایس ایس پی ملیر کے مطابق سرچ آپریشن تھانہ ابراہیم حیدری اور ملیر کینٹ کے علاقوں میں جرائم پیشہ عناصر کی گرفتاری کیلئے کیا گیا۔آپریشن کے دوران بائیومیٹرک تلاش ڈیوائس کی مدد سے مشتبہ افرادکی تصدیق بھی کی گئی۔