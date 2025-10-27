اراضی مافیا حکومت کے ماتھے پر بدعنوانی کا نشان ، ایم کیو ایم
آمرانہ حکمرانوں نے جائیدادوں اور پلاٹوں پر منظم طریقے سے ڈاکہ ڈالا ہےکرپٹ عناصر کا گھیراتنگ نہ کیاگیا تو عوامی تحریک شروع ہوگی،اراکین اسمبلی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے اراکینِ سندھ اسمبلی نے ملک کے معاشی دارالحکومت کراچی میں زمینوں کی غیر قانونی خرید و فروخت، اراضی مافیا کے غاصبانہ تسلط اور پلاٹوں کی کھلے عام بندر بانٹ پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے اسے صوبائی حکومت کے ماتھے پر بدعنوانی کا نشان قرار دیا ہے ، حق پرست اراکین اسمبلی نے کہا کہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ گزشتہ پندرہ برسوں میں سندھ پر قابض آمرانہ حکمرانوں نے جائیدادوں اور پلاٹوں پر بھی منظم طریقے سے ڈاکہ ڈالا ہے ، سہراب گوٹھ، الآصف سکیم اور سرجانی ٹاؤن جیسے گنجان علاقوں میں قیمتی رہائشی و تجارتی پلاٹس آج بھی غاصب گروپوں کے رحم و کرم پر ہیں، جہاں جعلی پٹہ جات کے ذریعے زمینوں کی منتقلی کا کھیل عروج پر ہے ۔ انہوں نے دوٹوک انداز میں کہا کہ یہ سنگین واردات صرف اور صرف پولیس، ریونیو اور بلدیاتی اداروں کے کرپٹ افسران کی تِگڑی کے ذریعے ممکن ہورہی ہے ۔ عدلیہ کے بارہا احکامات کے باوجود ان تجاوزات اور غیر قانونی قبضوں کے خلاف کوئی موثر کارروائی نہیں کی جا رہی، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ صوبائی حکومت خود قبضہ مافیا کی پشت پناہی کر رہی ہے ۔ حق پرست اراکین نے متنبہ کیا کہ اگر صوبائی حکومت نے فوری طور پر اس اراضی دہشت گردی کو ختم نہ کیا، کرپٹ افسران کے گرد گھیرا تنگ نہ کیا تو فیصلہ کن عوامی تحریک کا آغاز کریں گے ۔