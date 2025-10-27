عملی زندگیوں میں عشقِ رسولؐ اور سادگی کو اپنائیں، مقصود الٰہی نقشبندی
کراچی(سٹی ڈیسک)پیر طریقت حضرت ڈاکٹر پروفیسر محمد مقصود الٰہی نقشبندی کی زیرِ صدارت اسلامی روحانی مشن کے سالانہ تین روزہ اجتماع کا کامیاب اختتام لیاقت آباد 4 نمبر میں ہوا۔
اجتماع کی آخری نشست میں عوام کی کثیر تعدادنے شرکت کی۔ تین روزہ علمی اجتماع کا بنیادی مقصد تزکیہ نفس، سیرتِ نبوی کی روشنی میں روحانی اقدار کو فروغ دینا، اور معاشرتی اصلاح تھا۔مقصود الٰہی نقشبندی نے اپنے خطاب میں تصوف، شریعت کی پابندی اور باہمی اخوت کی اہمیت پر زور دیا۔اس موقع پر انہوں نے حاضرین کو تلقین کی کہ وہ اپنی عملی زندگیوں میں عشقِ رسولؐ، سادگی اور اخلاص کو اپنائیں اور معاشرتی بگاڑ کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔