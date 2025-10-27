صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عملی زندگیوں میں عشقِ رسولؐ اور سادگی کو اپنائیں، مقصود الٰہی نقشبندی

  • کراچی
عملی زندگیوں میں عشقِ رسولؐ اور سادگی کو اپنائیں، مقصود الٰہی نقشبندی

کراچی(سٹی ڈیسک)پیر طریقت حضرت ڈاکٹر پروفیسر محمد مقصود الٰہی نقشبندی کی زیرِ صدارت اسلامی روحانی مشن کے سالانہ تین روزہ اجتماع کا کامیاب اختتام لیاقت آباد 4 نمبر میں ہوا۔

اجتماع کی آخری نشست میں عوام کی کثیر تعدادنے شرکت کی۔ تین روزہ علمی اجتماع کا بنیادی مقصد تزکیہ نفس، سیرتِ نبوی کی روشنی میں روحانی اقدار کو فروغ دینا، اور معاشرتی اصلاح تھا۔مقصود الٰہی نقشبندی نے اپنے خطاب میں تصوف، شریعت کی پابندی اور باہمی اخوت کی اہمیت پر زور دیا۔اس موقع پر انہوں نے حاضرین کو تلقین کی کہ وہ اپنی عملی زندگیوں میں عشقِ رسولؐ، سادگی اور اخلاص کو اپنائیں اور معاشرتی بگاڑ کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر کارروائی ہوگی،سی ٹی او

بہتر تعلیمی نظام،سہولیات کیلئے ہر ممکن اقدامات کر رہے، وجیہہ قمر

اسلام آباد، سرچ آپریشن، 400افراد، گھروں کی چیکنگ

کیش لیس نظام نامنظور، اتوار بازار کے دکانداروں کا اعلان

تلہ گنگ، شجرکاری مہم مکمل

ملک صرف امرا کیلئے نہیں، غریبوں کو بھی جینے کا پورا حق، نیلسن عظیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اصلاحی کوششیں نتیجہ خیز کیوں نہیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
چشمِ حیراں سے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان نے ڈیلر رُلا دیے
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بجلی کے نئے پلانٹس‘ آٹا بحران اور افغان تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں …(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر