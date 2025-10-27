سندھ حکومت کا 2020 کے ماسٹر پلان کو اپڈیٹ کرنیکا فیصلہ
غیر ملکی کنسلٹنٹس کی مدد سے گریٹر کراچی ریجنل ماسٹر پلان 2047 تیار کیا جارہا اہم اسٹیک ہولڈرزکو منصوبہ بندی میں اہمیت دی ،ڈی جی کے ڈی اے آصف جان
کراچی (بزنس رپورٹر)کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل آصف جان صدیقی نے کہا کہ کراچی کیلئے آخری ماسٹر پلان 2020 میں تیار کیا جا رہا تھا مگر اس کے بعد شہر میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں اور ایسے نئے چیلنجز سامنے آئے ہیں جن کا پہلے گمان بھی نہیں کیا گیا تھا لہٰذا ان حقائق سے نمٹنے اور 2047 تک شہر کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کیلئے سندھ حکومت نے 2020 کے ماسٹر پلان کو اپ ڈیٹ کرنے کا فیصلہ کیا جس کے نتیجے میں گریٹر کراچی ریجنل ماسٹر پلان 2047 تیار کیا جارہا ہے ،یہ ماسٹر پلان غیر ملکی کنسلٹنٹس کی مدد سے تیار کیا جا رہا ہے جو ترجیحات کا تعین کرے گا اور مستقبل کے انفرااسٹرکچر فیصلوں کی رہنمائی کریگا۔
کراچی چیمبر کے دورے پرڈی جی کے ڈی اے آصف جان صدیقی نے زور دیتے ہوئے کہا کہ کراچی چیمبرسمیت تمام اہم اسٹیک ہولڈرزکو منصوبہ بندی کے عمل میں خصوصی اہمیت دی گئی ہے ۔انہوں نے بتایا کہ اگرچہ سندھ حکومت ماہانہ 40 کروڑ روپے کی گرانٹ فراہم کرتی ہے لیکن صرف تنخواہوں کی ادائیگی کیلئے 53 کروڑ روپے درکار ہوتے ہیں جس سے 13 کروڑ روپے کا خسارہ پیدا ہوتا ہے ،مالی وسائل کی کمی کی وجہ سے ہم ریٹائرمنٹ کے بعد واجبات ادا کرنے یا خود سے منصوبے شروع کرنے کے قابل نہیں ہیں۔انہوں نے کہا کہ اس وقت سندھ حکومت کے فنڈز سے اربوں روپے مالیت کے کئی منصوبے زیرِ تکمیل ہیں۔