خان پورمہر : کچے میں آپریشن، 7 مشتبہ افراد گرفتار
5گھروں کو بھی مسمار کردیا گیا، متاثرہ خواتین کا پولیس کے خلاف احتجاجراشد سومرو کا ڈاکوؤں کو غیر مسلح کرنے کا خیر مقدم، طریقہ پراعتراض
خان پورمہر، میرپورخاص (نمائندہ دنیا، بیورو رپورٹ)خان پورمہر کے نواحی گاؤں سُہانجڑو بوزدار، پیر بری اور کنڈیر سمیت دیگر علاقوں میں ڈاکوؤں کیخلاف پولیس آپریشن کے دوران پانچ گھروں کو مسمار کردیا گیا، جبکہ پولیس نے سات مشتبہ افراد حراست میں لے لئے ، جن سے اسلحہ برآمد ہوا ہے ، ذرائع کے مطابق پولیس نے حاجن بوزدار، ساجن بوزدار، منٹھار بوزدار اور شاہو بوزدار سمیت دیگر کے گھرمسمار کئے۔ دوسری جانب متاثرہ خواتین حضورا بوزدار اور سمیر بوزدار نے پریس کلب پہنچ کر گھروں کی مسماری کیخلاف احتجاج کیا۔
دوسری جانب جے یو آئی سندھ کے جنرل سیکریٹری علامہ راشد محمود سومرو نے کہا ہے کہ سندھ میں ڈاکوؤں کو غیر مسلح کرنے کے اقدام کا خیرمقدم کرتے ہیں، لیکن یہ طریقہ کار درست نہیں، میرپورخاص میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جے یو آئی سندھ نے امن مارچ اور امن جرگے کئے ، ہمارے دباؤ کے نتیجے میں سندھ حکومت نے ڈاکوؤں کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا، ہم اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تاہم انہوں نے مطالبہ کیا کہ عوام کو بتایا جائے ڈاکوؤں سے ہتھیار ڈلوانے کی ڈیل کتنی رقم میں ہوئی ہے ، راشد محمود سومرو نے کہا کہ ڈاکو معصوم لوگوں کے ساتھ پولیس افسران اور سرکاری ملازمین کے قتل میں ملوث ہیں، ان کیلئے ریڈکارپٹ بچھایا گیا اور بکرے کھلائے گئے ۔ اگر یہی ڈاکو کسی وزیر، مشیر کے قتل میں ملوث ہوتے تو کیا انہیں اس معاف کر دیا جاتا۔