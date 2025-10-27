صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

این بی پی کے تحت بریسٹ کینسر سے آگاہی کے لیے کرکٹ میچ کا انعقاد

  • کراچی
این بی پی کے تحت بریسٹ کینسر سے آگاہی کے لیے کرکٹ میچ کا انعقاد

کراچی

کراچی(سٹی ڈیسک)نیشنل بینک آف پاکستان (این بی پی) نے اپنی سماجی ذمے داری اور ملازمین کی فلاح و بہبود کے عزم کے تحت پنک ٹوبر 2025 مہم کے سلسلے میں ایک علامتی کرکٹ میچ ’’اننگز آف اویئرنیس‘‘ کے عنوان سے منعقد کیا۔

 جس کا مقصد بریسٹ کینسر سے متعلق آگاہی کو فروغ دینا تھا۔ یہ میچ این بی پی اسپورٹس کمپلیکس میں کھیلا گیا، جس میں مختلف شعبہ جات کے ملازمین نے شرکت کی۔ اس میچ کا مقصد بریسٹ کینسر کے خلاف جدوجہدکرنے والی خواتین کے ساتھ اظہارِ یکجہتی ،بروقت تشخیص اور آگاہی کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔صدر این بی پی، رحمت علی حسنی نے کہا،\"یہ میچ محض ایک کھیل نہیں بلکہ یاد دہانی ہے کہ آگاہی پیدا کرنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔

