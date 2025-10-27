صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ایس ایف کے تحت صفائی کے حوالے سے مہم

  • کراچی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)پیپلز اسٹوڈنٹس فیڈریشن (پی ایس ایف) جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر یونٹ کے زیرِ اہتمام صفائی، نظم و ضبط اور ماحول دوست شعور بیدار کرنے کے حوالے سے ایک خصوصی مہم بعنوان Neat and Clean JPMC - By Students کا انعقاد کیا گیا۔

تقریب میں مہمانِ خصوصی کے طور پرصدر پی ایس ایف کراچی انجینئر مدنی رضا اور منیجنگ ڈائریکٹر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ طارق نظامانی نے شرکت کی۔تقریب میں ڈپٹی ڈائریکٹرجے پی ایم سی عدیل سامو، پی ایس ایف کراچی ڈویژن کی کابینہ کے ارکان اکبر گلگتی، طلال حسین، وجیہہ رحمانی، مختلف جامعات کے طلبہ، اور پیپلز پارٹی کے دیگر عہدیداران کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر طلبہ نے جناح اسپتال کے احاطے میں صفائی کی عملی سرگرمی انجام دی۔

