مہنگائی، ناانصافی کیخلاف اسلام آباد لانگ مارچ کرینگے ، غفور حیدری

  • کراچی
کالعدم مذہبی جماعت پرجبر ختم نہ ہوا تو میدان میں نکلیں گے ، جے یو آئی رہنما26ویں ترمیم طے شدہ معاملات پر کوئی پیشرفت نہیں کی گئی، پریس کانفرنس

نواب شاہ (نمائندہ دنیا)جمعیت علماء اسلام (ف)کے مرکزی رہنما اور رکن قومی اسمبلی مولانا عبدالغفور حیدری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جمعیت علماء اسلام ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، بیروزگاری اور ناانصافی کیخلاف اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ اور ملک گیر جلسوں کا سلسلہ شروع کر رہی ہے ۔ موجودہ حکومت عوامی مسائل سے مکمل طور پر کٹی ہوئی، اور معاشی نظام آئی ایم ایف کے ہاتھوں گروی رکھا جا چکا ہے۔ ہم اس غلامانہ معاشی پالیسی کو کسی صورت قبول نہیں کرینگے ۔ پاکستان کے فیصلے اسلام آباد میں ہونے چاہئیں، واشنگٹن یا لندن میں نہیں۔

انہوں نے کہا کہ تحریک لبیک کو کالعدم قرار دیا گیا، یہ ایک منظم سیاسی و مذہبی قوت ہے ، اس کے کارکنوں پر تشدد اور گرفتاریاں آئینی و جمہوری اقدار کے منافی ہیں۔ اگر حکومت نے جبر و استبداد کا رویہ ترک نہ کیا تو جے یو آئی میدان میں بھرپور عوامی طاقت کے ساتھ نکلے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ آئین کی چھبیسویں ترمیم سے متعلق طے شدہ معاملات پر حکومت نے ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں کی، جو اس کی قانون سازی میں غیر سنجیدگی کو ظاہر کرتی ہے ۔ مولانا عبدالغفور حیدری نے امریکی صدر کو نوبل انعام کی سفارش پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ امتِ مسلمہ کی توہین کے مترادف ہے ۔ امریکہ کی جنگی پالیسیاں پوری دنیا میں خون اور تباہی پھیلا چکی ہیں۔

