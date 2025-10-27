مہنگائی وبے روزگاری عوام کا مقدر بن چکی ، ثروت اعجاز
عوام کی قوتِ خرید ختم،نوجوان روزگار کے مواقع نہ ملنے پر مایوسی کا شکاراقدامات نہ کیے گئے تو معاشی عدم استحکام مزید بڑھے گا ، چیئرمین سنی تحریک
کراچی(این این آئی)پاکستان سنی تحریک کے چیئرمین انجینئر ثروت اعجاز قادری نے کہا ہے کہ ملک کے معاشی اور تجارتی حالات کو بہتر بنانا حکومت وقت کی اولین ذمہ داری ہے ۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری عوام کا مقدر بن چکی ہے ۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ حکومت کو عوام دوست پالیسیاں اختیار کرتے ہوئے معاشی استحکام اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے پر فوری توجہ دینی چاہیے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے ۔عام شہری دو وقت کی روٹی کیلئے بھی پریشان ہیں جبکہ حکومتی وعدے صرف بیانات تک محدود ہیں۔ موجودہ معاشی بحران نے متوسط اور غریب طبقے کو شدید متاثر کیا ہے۔
مہنگائی کے طوفان نے عوام کی قوتِ خرید ختم کر دی ہے اور نوجوان روزگار کے مواقع نہ ملنے پر مایوسی کا شکار ہیں۔حکومت کو چاہیے کہ عملی اقدامات کرتے ہوئے مہنگائی کے جن کو قابو میں لائے اور روزگار کے نئے مواقع پیدا کرے ۔ملکی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے شفاف حکومتی پالیسیوں،بدعنوانی کے خاتمے ،اور تاجر برادری کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ناگزیر ہے۔ حکومت نے عوام دوست اقدامات نہ کیے تو معاشی عدم استحکام مزید بڑھے گا جس کے منفی اثرات قومی سلامتی پر بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ حکومت فوری طور پر عوامی مسائل کے حل کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرے ، بنیادی اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں کمی، اور روزگار پروگرام شروع کیے جائیں۔