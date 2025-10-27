صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جے پی ایم سی میں ایڈوانسڈ آرتھوپیڈک سروسز کا افتتاح

  • کراچی
فلیبوٹومی یونٹ کا مقصد مریضوں کو عالمی معیار کی علاج کی سہولت فراہم کرنا ہےوزیر صحت ڈاکٹر عذرا پیچوہو نے نئے یونٹس کا معائنہ کیا اور مریضوں سے ملاقات

کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ میں صحت کا شعبہ ہمیشہ ترقی، جدت اور عوامی خدمت کی علامت رہا ہے ۔ اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے وزیرِ صحت و بہبودِ آبادی سندھ ڈاکٹر عذرا پیچوہو نے جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر (جے پی ایم سی) میں ایڈوانسڈ آرتھوپیڈک سروسز اور فلیبوٹومی یونٹ کا افتتاح کردیا۔ وزیرِ صحت ڈاکٹر عذرا پیچوہو کا کہنا ہے کہ ان ایڈوانسڈ سروسز اور یونٹس کا مقصد ہڈیوں، جوڑوں، کھیلوں سے متعلق چوٹوں، بچوں کی ہڈیوں کے امراض اور ہڈیوں کے رسولیوں کے مریضوں کو عالمی معیار کی علاج کی سہولت فراہم کرنا ہے ۔ ملک کے پبلک سیکٹر میں پہلی بار جدید آرتھوپیڈک سب اسپیشلٹی کلینکس اور فلیبوٹومی یونٹ کا قیام کیا گیا جو انتھک محنت کا نتیجہ ہے ۔

اس موقع پر ڈاکٹرز نے وزیرِ صحت کو نئے آپریشن تھیٹرز، کلینکس اور فلیبوٹومی یونٹ کے بارے میں بریفنگ دی اور بتایا کہ ان جدید سہولیات سے مریضوں کو فوری اور بہتر علاج مل سکے گا۔ ڈاکٹر عذرا پیچوہو نے نئے یونٹس کا معائنہ کیا اور مریضوں سے ملاقات بھی کی۔ وزیر صحت کا کہنا تھا کہ حکومت صوبے کے تمام اضلاع میں خصوصی سرجیکل سہولتیں فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے تاکہ عوام کو علاج کے لیے دوسرے شہروں کا رخ نہ کرنا پڑے ۔یہ یونٹس عوام کے لیے حکومت سندھ کا بڑا تحفہ ہیں جو لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لائیں گے ۔ افتتاح کے موقع پر وائس چانسلر پروفیسر امجد سراج، ایگزیکٹو ڈائریکٹر جے پی ایم سی پروفیسر شاہد رسول، پرو وائس چانسلر پروفیسر نگہت شاہ و دیگر ماہرین نے شرکت کی۔

