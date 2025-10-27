صوبائی وزرا کا چیف سیکریٹری کے ہمراہ مختلف علاقوں کا دورہ، کاموں کا جائزہ
کراچی(اسٹاف رپورٹر)وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ، وزیر محنت و افرادی قوت سندھ سعید غنی اور چیف سیکرٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ نے کمشنر کراچی، سیکریٹری بلدیات، ڈی آئی جی ٹریفک اور دیگر افسران کے ہمراہ شہر کے مختلف علاقوں کا اچانک دورہ کیا۔
دورے کے دوران وفد نے شاہین کمپلیکس، آئی آئی چندریگر روڈ، میٹروپول، شارع فیصل، شاہ فیصل ٹاؤن، ناتھا خان اور ملیر 15 سمیت مختلف مقامات پر جاری اور مجوزہ ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا۔اس موقع پر وزیر بلدیات کا کہنا تھا کہ کراچی کی بیوٹی فکیشن اور جدید سہولتوں کی فراہمی سندھ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں،تمام منصوبے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے وژن کے مطابق ایک بہتر اور خوبصورت کراچی کی جانب قدم ہیں۔ سعید غنی کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت شہری سہولتوں کی بہتری، ٹریفک نظام میں اصلاحات اور روزگار کے مواقع کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔