آتشزدگی کے 3 واقعات ،کروڑوں کا نقصان

  • کراچی
آتشزدگی کے 3 واقعات ،کروڑوں کا نقصان

بلدیہ اتحاد ٹاؤن میں گودام میں خوفناک آگ نے گاڑیوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، ایک رکشہ، گتہ، کپڑا اور مشینوں سمیت بھاری مالیت کا سامان خاکستر کیماڑی فشریز مچھلی مارکیٹ کے قریب ایک کھڑی لانچ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی ،رزاق آباد کے قریب پولٹری فارم کے کمرے میں لگی آگ کو بروقت بجھادیا گیا

کراچی(اسٹاف رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک) شہر قائد میں آگ لگنے کے تین واقعات میں کروڑوں روپے مالیت کا سامان جل کر خاکستر ہوگیا۔ تفصیلات کے مطابق اتوار کی صبح بلدیہ اتحاد ٹاؤن خیبرچوک کے قریب گودام میں اچانک خوفناک آگ بھڑک اٹھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے شدت اختیارکرلی، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے ، آگ نے گودام میں کھڑی گاڑیوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔آگ لگنے کی اطلاع پر کے ایم سی فائربریگیڈ کا ایک فائرٹینڈر موقع پر پہنچا اور عملے نے آگ پر قابو پانے کی کوشش شروع کردی تاہم آگ کی شدت کو دیکھتے ہوئے مزید فائر ٹینڈرز اور باؤزر کو طلب کرلیا گیا۔فائربریگیڈ کے عملے نے موقع پرموجود شہریوں کی مدد سے گودام کی دیواریں توڑ کر کئی گھنٹوں کی مسلسل کوششوں کے بعد گودام میں لگی آگ پرقابو پالیا، اس دوران گودام میں موجود 5 گاڑیاں، ایک رکشہ، گتہ، کپڑا اور مشیںوں سمیت بھاری مالیت کا سامان خاکستر ہوگیا۔

گودام کے مالک حاجی حیات خان کے مطابق گودام میں آگ صبح سات بجے کے قریب لگی لیکن دو گھنٹے بعد فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی موقع پرپہنچی جسے علاقے کے نوجوان موٹر سائیکل پرجاکر لے کر آئے جب تک گاڑیاں آئیں سب کچھ ختم ہوچکا تھا، گودام میں آتشزدگی کے نتیجے میں کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے ۔فائربریگیڈ حکام کے مطابق گودام میں لگنے والی آگ پرقابو پانے کیلئے 7 فائر ٹینڈراور 2 باؤزرز نے حصہ لیا، فوری طور پر آگ لگنے کی وجہ اور نقصان کا تخیمنہ نہیں لگایا جاسکا، آتشزدگی کے دوران کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ علاوہ ازیں کیماڑی فشریز مچھلی مارکیٹ کے قریب ایک کھڑی لانچ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے شدت اختیارکرلی، آگ کی اطلاع ملتے ہی کے ایم سی فائر بریگیڈ اور ریسکیو 1122 کا عملہ موقع پر پہنچ گیا اورآگ پرقابو پانے کی کوشش شروع کردی۔

کے ایم سی فائر بریگیڈ اورریسکیو 1122 نے کچھ ہی دیرمیں لانچ میں لگنے والی آگ پر قابوپا لیا، اس دوران لانچ کوشدید نقصان پہنچا جبکہ دیگرلانچوں کو جلنے سے بچالیا گیا، فوری طورآگ لگنے کی وجہ اورنقصان کا اندازہ نہیں ہوسکا۔ ادھر شاہ لطیف ٹاؤن تھانے کے علاقے رزاق آباد کے قریب پولٹری فارم میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے شدت اختیارکرلی، آگ کی اطلاع موصول ہونے پر کے ایم سی فائر بریگیڈ کے 2 فائر ٹینڈرز موقع پر پہنچ گئے ۔فائر بریگیڈ حکام کے آگ پولٹری فارم کے ایک کمرے اور ارد گرد موجود کچرے میں لگی تھی جسے بروقت بجھادیا گیا

