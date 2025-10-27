طاقتور آبی مافیا کے خلاف آپریشنز، ایک ماہ کے دوران 60 پانی چور گروپس کا خاتمہ
ماہانہ 50 کروڑ مالیت کا پانی چوری کیا جارہا تھا،واٹر کارپوریشن اور رینجرز کی مشترکہ کارروائیوں سے ناظم آباد ، پاک کالونی، لیاری ،شیر شاہ اور کیماڑی میں پانی کی صورتحال بہتر ہوگئی
کراچی (رپورٹ :محمد علی حفیظ )کراچی میں پہلی بار طاقتور پانی مافیا کی کمر توڑ دی گئی میئر کراچی مرتضی وہاب صدیقی کی سربراہی میں واٹر کارپوریشن نے شہر میں ایک ماہ کے دوران آپریشن کرکے ماہانہ 50 کروڑ روپے مالیت کا پانی چوری کرنے والے 60 پانی چور گروپس کا خاتمہ کردیا ہے ،آپریشن کے نتیجے میں ناظم آباد ، پاک کالونی، لیاری ،شیر شاہ اور کیماڑی میں پانی کی صورتحال بہتر ہوگئی ہے ۔ذرائع کا کہنا ہے کہ کراچی واٹر کارپوریشن نے رینجرز کے ساتھ ملکر پچھلے ایک ماہ کے دوران شہر کے مختلف علاقوں میں آپریشن کرکے ایسے 60 پانی چور گروپس کا خاتمہ کیا ہے جو ماہانہ 50 کروڑ مالیت کا پانی چوری کرتے تھے اورنگی ٹائون الطاف نگر ،جنجال گوٹھ سپر ہائی وے، بلدیہ ٹائون ، ناظم آباد ، پاک کالونی ، ملیر اور کورنگی میں طاقتور پانی مافیا نے بڑے پیمانے پر پانی چوری کا خفیہ نیٹ ورک قائم کررکھا تھا جو اس آپریشن کے زریعے ختم کردیئے گئے ۔ واٹر کارپوریشن حکام کی مدعیت میں ایک ماہ کے دوران پانی چوری کے 35سے زائد مقدمات درج کروائے گئے ہیں ۔ذرائع کا کہنا ہے کہ میئر نے پانی مافیا کے خلاف بھرپور ایکشن کیلئے واٹر کارپوریشن اینٹی تھیفٹ سیل کے افسران و عملے کو فری ہینڈ دے رکھا ہے ۔ واٹر کارپوریشن کی ٹیمیں رینجرز کے ساتھ ملکر کامیاب آپریشن کررہی ہیں۔روزانہ کی بنیاد پر ہونے والے اس آپریشن نے پانی چوروں کیلئے زمین تنگ کردی ہے ،کچھ پانی چور غائب جبکہ کچھ نے چوری بند کردی ہے ۔