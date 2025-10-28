پولیس اہلکاروں کا جسمانی ریمانڈ
کراچی (اسٹاف رپورٹر)جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں پولیس حراست میں نوجوان عرفان بلوچ کی ہلاکت کے کیس میں گرفتار دو پولیس اہلکاروں کو پیش کیا گیا۔۔۔
عدالت نے ابتدائی سماعت کے بعد دونوں اہلکاروں کو 18 اکتوبر تک جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کردیا۔ایس آئی یو تھانے میں درج مقدمے کے تحت پولیس نے گرفتار اہلکاروں اے ایس آئی عابد شاہ اور اے ایس آئی آصف علی کو عدالت میں پیش کیا۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان پر الزام ہے کہ انہوں نے غفلت اور لاپروائی کے باعث عرفان بلوچ کی جان ضائع کی۔