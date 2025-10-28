صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر قانونی بس اسٹینڈز ختم،4بسیں ضبط

  • کراچی
کراچی(اسٹاف رپورٹر) کمشنر کراچی سید حسن نقوی کے احکامات پرلی مارکیٹ بس اسٹینڈ اور عادل شاہ بس اسٹینڈ سہرا ب گوٹھ ختم کر دیے گئے ہیں کارروائی کے وقت لی مارکیٹ میں غیر قانونی بس اسٹینڈ پر چار بسیں کھڑی تھیں چاروں کو ضبط کرلیا گیا۔۔۔

 اور ان کے ڈرائیوروں کو گرفتار کرلیا گیا لی مارکیٹ میں قائم بکنگ دفترِ کو بھی سیل کردیا گیا ہے ۔سیکریٹری صوبائی ٹرانسپورٹ اتھارٹی امیت ناروانی نے کمشنر کراچی کو کارروائی کی رپورٹ پیش کردی ۔رپورٹ کے مطابق الکرم لیاقت آباد پر قائم انٹر سٹی بسوں کے لئے قائم بکنگ دفاتر بھی سر بمہر کر دئے گئے ہیں ۔دریں اثنا سہراب گوٹھ چورنگی پر ٹریفک کے لیے رکاوٹ بننے والی تجاوزات کے خلاف کارروائی کی گئی ۔

 

