ڈیجیٹل ٹریفک چالان کے لیے نظام کا افتتاح
جرمانے جمع کرانے ، خلاف ورزیوں کی وضاحت اور اپیل کی سہولت ہوگی پہلی خلاف ورزی پر تنبیہ اور معذرت قبول کریں،مرادعلی شاہ کی تجویز
کراچی(اسٹاف رپورٹر)وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے صوبے کی ڈیجیٹلائزیشن اور گورننس میں اصلاحات کے اہم سنگِ میل کے طور پر سنٹرل پولیس آفس (سی پی او)میں ٹریفک ریگولیشن اینڈ سائیٹیشن سسٹم (ٹریکس)کا افتتاح کیا۔افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعلی نے وضاحت کی کہ نئے نظام کے تحت پرانے دستی چالان کے عمل کی جگہ مکمل طور پر خودکار ای ٹکٹس کے نظام نے لے لی ہے جو جدید مصنوعی ذہانت (اے آئی)سے منسلک سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے رفتار کی زیادتی، سگنل توڑنے اور ہیلمٹ نہ پہننے جیسی خلاف ورزیوں کا خودکار اندراج کرے گا۔ ٹریکس کے ذریعے ہم ٹیکنالوجی کی طاقت کو بروئے کار لا کر شہریوں کی بہتر خدمت اور تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں۔انہوں نے بتایا کہ بڑے ٹریفک دفاتر اور تھانوں میں قائم سہولت مراکز شہریوں کو جرمانے جمع کرانے ، خلاف ورزیوں کی وضاحت کرنے اور چالان کے خلاف اپیل کرنے میں معاونت فراہم کریں گے ۔یہ انقلابی اقدام صوبے میں ٹریفک نظام کو جدید خطوط پر استوار کرے گا اور شفافیت، جدت اور عوامی فلاح کے لیے حکومتِ سندھ کے پختہ عزم کی عکاسی کرے گا۔ انہوں نے دو مرحلوں پر مشتمل جرمانہ نظام تجویز کیا، زیادہ محفوظ اور ذمہ دارانہ ڈرائیونگ کلچر کو فروغ دینے کیلئے پہلے مرحلے میں تنبیہ اور معذرت جبکہ دوبارہ خلاف ورزی کی صورت میں سخت سزا ہوگی۔