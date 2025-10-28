صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسکول وین میں آگ لگ گئی،ڈرائیور سمیت 6بچے جھلس کر زخمی

  • کراچی
اسکول وین میں آگ لگ گئی،ڈرائیور سمیت 6بچے جھلس کر زخمی

مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بچوں کونکالا، سول اسپتال کے برنس وارڈ منتقل وین میں گیس سلنڈر نصب نہیں تھا، آگ شارٹ سرکٹ یا پٹرول کی بوتل سے لگی

کراچی(اسٹاف رپورٹر، مانیٹرنگ ڈیسک) ناظم آباد نمبر 3 قباء مسجد کے قریب گلی میں اسکول وین میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے شدت اختیار کرلی، وین میں متعدد بچے سوار تھے ۔وین میں آگ بھڑکتے ہی علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد موقع پر جمع ہوگئی جن میں خواتین بھی شامل تھیں، علاقہ مکینوں نے اپنے مدد آپ کے تحت اسکول وین میں سوار بچوں کو نکالا اور وین میں لگی آگ پر قابو پانے کی کوشش شروع کردی۔ افسوس ناک حادثے میں اسکول وین میں سوار 6 بچے جھلس کر زخمی ہوگئے جنہیں علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت قریب واقع عباسی شہید اسپتال لے کرپہنچے جہاں ابتدائی طبی امداد کے بعد بچوں کو سول اسپتال کے برنس وارڈ منتقل کردیا گیا۔ زخمی بچوں میں بھائی بہن داؤد مزمل او ایشال مزمل، زید نعمان، علی عدنان اور محمد شیراز اور دیگر شامل ہیں، 4 زخمی بچوں کو سول برنس وارڈ منتقل کیا گیا جہاں طبی امداد کے بعد 3 بچوں کو فوری ڈسچارج کردیا گیا جبکہ 9 سالہ ایشال برنس وارڈ میں زیرعلاج ہے ۔فیصل نامی علاقہ مکین نے نجی ٹی وی کو بتایا کہ دو بچیاں وین میں سوار ہونے والی تھیں کہ اچانک آگ بھڑک اٹھی اور آگ اتنی تیزی سے بھڑکی کہ ڈرائیور کو بھی وین سے نکلنے کی مہلت نہیں مل سکی۔مکین نے بتایا کہ چوکی دار اور ایک شہری نے وین میں سوار 10 سے 12 بچوں کو باہر نکالا جن میں پانچ سے 6 بچے جھلس چکے تھے ۔ مکین کا کہنا تھا کہ وین میں گیس سلنڈر نصب نہیں تھا، آگ شارٹ سرکٹ یا پھر پٹرول کی بوتل سے لگی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سموگ کی شدت ،ہسپتالوں میں مریضوں کا رش

فیصل آباد انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ادوایات کی قلت،گھر ڈلیوری منصوبہ غیر موثر

واسا کی انسدادِ ڈینگی مہم، طالبات میں آگاہی لیکچر،پمفلٹ تقسیم

کمشنر کا الائیڈ ہسپتال کا دورہ، سہولیات کی فراہمی پر زور

ڈویلپمنٹ کمیٹی:36 کروڑ کے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری

زرعی یونیورسٹی یومِ سیاہ پر کشمیریوں سے اظہارِ یکجہتی واک

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گلاس آدھا بھرا ہوا بھی تو ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اس کالم کو گیس کنکشن کی درخواست سمجھیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
سیاسی رشتے مجبوری ہی کا نام ہیں!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان کی بین الاقوامی تنہائی
رشید صافی
جاوید حفیظ
سی ایس ایس امتحان، نظرثانی کی ضرورت
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس