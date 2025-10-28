اسکول وین میں آگ لگ گئی،ڈرائیور سمیت 6بچے جھلس کر زخمی
مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بچوں کونکالا، سول اسپتال کے برنس وارڈ منتقل وین میں گیس سلنڈر نصب نہیں تھا، آگ شارٹ سرکٹ یا پٹرول کی بوتل سے لگی
کراچی(اسٹاف رپورٹر، مانیٹرنگ ڈیسک) ناظم آباد نمبر 3 قباء مسجد کے قریب گلی میں اسکول وین میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے شدت اختیار کرلی، وین میں متعدد بچے سوار تھے ۔وین میں آگ بھڑکتے ہی علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد موقع پر جمع ہوگئی جن میں خواتین بھی شامل تھیں، علاقہ مکینوں نے اپنے مدد آپ کے تحت اسکول وین میں سوار بچوں کو نکالا اور وین میں لگی آگ پر قابو پانے کی کوشش شروع کردی۔ افسوس ناک حادثے میں اسکول وین میں سوار 6 بچے جھلس کر زخمی ہوگئے جنہیں علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت قریب واقع عباسی شہید اسپتال لے کرپہنچے جہاں ابتدائی طبی امداد کے بعد بچوں کو سول اسپتال کے برنس وارڈ منتقل کردیا گیا۔ زخمی بچوں میں بھائی بہن داؤد مزمل او ایشال مزمل، زید نعمان، علی عدنان اور محمد شیراز اور دیگر شامل ہیں، 4 زخمی بچوں کو سول برنس وارڈ منتقل کیا گیا جہاں طبی امداد کے بعد 3 بچوں کو فوری ڈسچارج کردیا گیا جبکہ 9 سالہ ایشال برنس وارڈ میں زیرعلاج ہے ۔فیصل نامی علاقہ مکین نے نجی ٹی وی کو بتایا کہ دو بچیاں وین میں سوار ہونے والی تھیں کہ اچانک آگ بھڑک اٹھی اور آگ اتنی تیزی سے بھڑکی کہ ڈرائیور کو بھی وین سے نکلنے کی مہلت نہیں مل سکی۔مکین نے بتایا کہ چوکی دار اور ایک شہری نے وین میں سوار 10 سے 12 بچوں کو باہر نکالا جن میں پانچ سے 6 بچے جھلس چکے تھے ۔ مکین کا کہنا تھا کہ وین میں گیس سلنڈر نصب نہیں تھا، آگ شارٹ سرکٹ یا پھر پٹرول کی بوتل سے لگی ۔