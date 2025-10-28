ٹنڈو آدم، روہڑی میں چوری ڈکیتی، شہری لاکھوں سے محروم
پارس فرنیچر، شو روم مالک لوٹ لئے گئے ، ظفر مارکیٹ میں موبائل شاپ کا صفایاقربان علی کے گھر نقب لگا کر چوری، روہڑی پولیس کی کارروائیوں میں متعدد گرفتار
ٹنڈوآدم، روہڑی (نمائندگان دنیا) ٹنڈو آدم اور روہڑی میں چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں شہریوں کو لاکھوں روپے ، طلائی زیورات اور قیمتی سامان سے محروم کردیا گیا۔ ٹنڈوآدم میں نامعلوم مسلح افراد بنگلہ روڈ پر قائم پارس فرنیچر کے مالک حماد مغل کو اسلحے کے زور پر یرغمال بناکر موٹر سائیکل، دو موبائل فون چھین کر فرار ہوگئے ، جبکہ ریلوے گراؤنڈ سے شوروم مالک وسیم انصاری سے موٹر سائیکل، موبائل فون اور نقدی چھین کر بآسانی فرار ہو گئے ، علاوہ ازیں نامعلوم چور چھتری چوک پر واقع ظفر موبائل مارکیٹ کے مین گیٹ کے تالے کاٹ کر اختر مری کی دکان سے 95موبائل فون چوری کرکے فرار ہوگئے ، دکاندار کے مطابق چوری شدہ 95موبائل فون کی مالیت لاکھوں روپے ہے جبکہ دکان۔سے نقدی بھی غائب ہے ۔ ادھر روہڑی تھانے کی حدود باغائی بھٹو میں نا معلوم چوروں نے قربان علی مہر کے گھر میں نقب لگا کر داخل ہوئے ، الماریوں کے کنڈے توڑ کر تقریباً سات تولے طلائی زیورات ایک لاکھ روپے نقد رقم لیکر فرار ہوگئے ۔ گھر کے مالک قربان علی مہر نے بتایا کہ چوری ہونے والے زیورات شادی پر خریدے تھے ، جو زندگی بھر کی جمع پونجی تھے ۔ ان کے مطابق ڈیوٹی سے واپس پہنچا تو گھر کا دروازہ کھلا اور سامان بکھرا ہوا ملا۔ دوسری جانب پولیس کی کارروائیوں میں متعدد ملزمان کو گرفتار کرلیا گیا۔