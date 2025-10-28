صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جامشورو:اسہال، گیسٹرو پھیلنے کے باعث 7افراد لقمہ اجل

  • کراچی
10روز کے دوران اموات ہوئیں، متعدد بچے شامل، ڈاکٹروں کی تصدیقآلودہ پانی سے مرض پھیلا، علاقے میں طبی سہولتیں ناکافی ہیں، ڈاکٹر بھگوان

جامشورو (نمائندہ دنیا)ضلع جامشورو کے گاؤں فیض محمد گوٹھ میں اسہال اور گیسٹرو کی وبا پھوٹ پڑی، جس کے نتیجے میں 10 روز کے دوران 7 افراد لقمہ اجل بن گئے ، جن میں ایک خاتون، 21 سالہ نوجوان اور کئی بچے شامل ہیں، ضلعی انتظامیہ جامشورو کے مطابق ڈاکٹرز نے 7 اموات کی تصدیق کی ہے ، مقامی ڈاکٹر بھگوان داس نے بتایا کہ متاثرہ افراد کو فلوئیڈز اور ابتدائی طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے ، تاہم علاقے میں طبی سہولیات انتہائی ناکافی ہیں، مقامی رہائشی نواب دین کے مطابق 17 اکتوبر کو چار بچے اور بچیاں دم توڑ گئے تھے ، انہوں نے بتایا کہ گاؤں میں صرف ایک ڈسپنسری موجود ہے جبکہ کوئی اسپتال نہیں، ابتدائی تحقیقات کے مطابق اموات کی وجہ آلودہ پانی پینا بنی، لیاقت یونیورسٹی کے نمونوں کے ٹیسٹ میں اس بات کی تصدیق ہوئی کہ پانی ناقابلِ استعمال ہے ، ضلعی انتظامیہ نے علاقے میں ہنگامی بنیادوں پر طبی ٹیمیں روانہ کر دی ہیں جبکہ ماہرین صحت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ابال کر پانی پئیں اور صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ وزیر اعلٰی کے معاون خصوصی برائے بحالی گیانچند ایسرانی نے کہا کہ ری ہیبلی ٹیشن ڈپارٹمنٹ کی میڈیکل ٹیمیں بروقت پہنچ کر گاؤں والوں کو گھر کی دہلیز پر طبی امداد فراہم کر رہی ہیں، وزیرِ بحالیات نے مزید ہدایت کی کہ متاثرین کے علاج معالجے میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔

 

