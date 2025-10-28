صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کشمور:صادق آباد روڈ پر گاڑیاں ٹکرانے سے 2جاں بحق

  • کراچی
شہزور میں بھینس بیچنے کیلئے جا رہے تھے ، مرغیاں لدی گاڑی سے تصادم ہواجنگلے پربیٹھے معشوق علی، غلام سرور روڈ پرجا گرے ، موقع پر ہی دم توڑ گئے

کشمور (نمائندہ دنیا) صادق آباد روڈ پر حادثے میں کشمور کے رہائشی 2 افراد جاں بحق ہوگئے ، ریسکیو ذرائع کے مطابق کشمور سے بھینس بیچنے کی غرض سے شہزور گاڑی پر 5 افراد جا رہے تھے ، جن میں سے 3 گاڑی کے فرنٹ اور 2 گاڑی کی بیک سائیڈ پر بھینس کے ساتھ اوپر جنگلے پر بیٹھے ہوئے تھے ، کہ سامنے سے آنے والی مرغیوں سے لدی ہوئی گاڑی سے نا معلوم وجہ کے باعث ٹکرانے کے نتیجے میں بھینس کے ساتھ اوپر جنگلے پر بیٹھے ہوئے دونوں افراد روڈ پر گر کر موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے ۔ جن کی شناخت معشوقِ علی ولد آزاد خان ، غلام سرور ولد حاجی خان مراد واہ کشمور کے رہائشیوں کے طور پر ہوئی ہے ، لواحقین نے پہلے لاشیں اسپتال منتقل کرنے کا کہا، پھر اسی اثنا میں پولیس موقع پر پہنچ گئی، اس کے بعد لواحقین عبدالستار ولد امیر بخش، ہم سفر دوست نے اسپتال جانے سے انکار کر دیا تو پولیس کی نگرانی میں پرائیویٹ ایمبولینس میں دونوں میتیں کشمور منتقل کر دی گئیں۔

 

