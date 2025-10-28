صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوم سیاہ کشمیر پر سندھ بھر میں بھی ریلیوں کا انعقاد

  • کراچی
پاکستانی عوام ہمیشہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے ، مقررینکشمیری عوام کی آزادی کے لئے دی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی، خطاب

حیدر آباد، اندرون سندھ (بیورو رپورٹ، نمائندگان)یوم سیاہ کشمیر پر سندھ بھر میں بھی ریلیوں کا انعقاد کیا گیا، جن سے خطاب میں مقررین نے کہا کہ پاکستانی عوام ہمیشہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے ، ان کا کہنا تھا کہ کشمیری عوام کی آزادی کیلئے دی گئی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گے۔ حیدرآباد میں خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر زین العابدین میمن نے کہا کہ ہم یوم سیاہ کشمیر کے موقع پر اپنے کشمیری بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کے اظہار کے لیے یہ پرامن ریلی نکال رہے ہیں۔ ہم پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستانی عوام ہمیشہ اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ سکھر میں خطاب کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر ٹو بشریٰ منصور نے کہا یومِ سیاہ منانے کا مقصد کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار اور ان کی حقِ خودارادیت کی جدوجہد کی حمایت کرنا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ جب تک انہیں ان کا حقِ خودارادیت حاصل نہیں ہوتا، ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔

نوڈیرو میں میونسپل کمیٹی کی جانب سے یومِ سیاہ کشمیر پر ریلی نکالی گئی، ریلی میں شہریوں سمیت سیاسی و سماجی شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ ریلی کا آغاز میونسپل کمیٹی کے مرکزی گیٹ سے کیا گیا جو شہر کے مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی پریس کلب کے سامنے پہنچی، جہاں مقررین نے خطاب کیا۔ روہڑی میں صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کے فوکل پرسن عرفان داود پوتہ نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے اور پاکستانی عوام ہر فورم پر کشمیری بھائیوں کے حقِ خود ارادیت کی جدوجہد میں ان کے ساتھ ہیں۔ جھڈو میں مقررین نے کہا کہ ہم کشمیر پر بھارت کے جبری تسلط کی شدید مذمت کرتے ہیں، بھارت کشمیریوں پر مظالم بند کرے ، ہم کشمیری بھائیوں کو حق خود ارادیت دلا کر رہیں گے ۔ گمبٹ میں مقررین نے کہا کہ جموں کشمیر پر بھارتی فوج کا قبضہ ہے ، جس کو دنیا قبول کرنے کو تیار نہیں ہے جموں کشمیر کے عوام پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ سانگھڑ، ٹنڈوآدم میں مقررین نے کہا کہ پوری قوم کشمیری عوام سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کرتی ہے ، کشمیری عوام کی قربانیاں ضائع نہیں ہوں گی۔

 

مزید پڑہیئے

