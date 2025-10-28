حیدر آباد:ڈینگی پھیلنے ، اسپرے نہ کرانے کیخلاف وکلا کا احتجاج
ڈسٹرکٹ کورٹ سے ریلی نکال کر ڈپٹی کمشنر ہاؤس کے سامنے مظاہرہ کیامرض وبائی شکل اختیار، اب تک 12افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں، رہنما
حیدر آباد (بیورو رپورٹ)شہر میں بڑھتی ہوئی ڈینگی کی وبا اور اس کے تدارک کیلئے اقدامات نہ کئے جانے کیخلاف وکلا نے ڈسٹرکٹ کورٹ سے ریلی نکالی اور ڈپٹی کمشنر ہاؤس کے سامنے مظاہرہ کیا۔ مظاہرین ضلعی انتظامیہ کے خلاف نعرے لگارہے تھے ۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے فیصل مغل ایڈوکیٹ ، کے بی لغاری ایڈوکیٹ اور عبدالوہاب منشی ایڈوکیٹ نے الزام لگایا کہ شہر کی ضلعی انتظامیہ اور میئر نے شہریوں کو بے یارومددگار چھوڑ دیا ہے ، ڈینگی مرض وبائی شکل اختیار کرگیا ہے ، اب تک 12سے زائد افراد حیدرآباد میں ڈینگی مچھر کا شکار ہوکر دنیا سے چلے گئے ہیں، جبکہ سینکڑوں کی تعداد میں شہری ڈینگی مچھر کا شکار ہوکر سرکاری ، نجی اسپتالوں اور گھروں میں علاج کروارہے ہیں ، انہوں نے کہاکہ ضلعی انتظامیہ، محکمہ صحت اور میئر حیدرآباد مجرمانہ خاموشی اختیار کئے ہوئے ہیں ، ہر آنے والے دن کے ساتھ ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہورہا ہے ، جبکہ سرکاری اسپتالوں میں ڈینگی اور ملیریا کے ٹیسٹوں کی کٹیں تک موجود نہیں ہیں، شہری بحالت مجبوری مہنگے داموں نجی لیبارٹریز سے ٹیسٹ کرا رہے ہیں، انہوں نے کہاکہ حیدرآباد کے شہریوں کو جس طرح مرنے کیلئے چھوڑ دیا گیا ہے ، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ موجودہ انتظامیہ اور میئر سوائے وسائل کی لوٹ مار کے کچھ بھی نہیں کررہے ہیں۔