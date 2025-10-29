صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بدین:سیلاب متاثرین کیلئے گھرتعمیر، یاسمین شاہ نے افتتاح کیا

  • کراچی
پنگریو (نمائندہ دنیا)بدین میں پنگریو اور ملحقہ علاقوں کے سیلاب متاثرین کے لیے پختہ گھروں کی تعمیر کی تکمیل پررکن سندھ اسمبلی اور پارلیمانی سیکریٹری برائے ترقی نسواں یاسمین شاہ نے افتتاح کیا۔

 اس ضمن میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یاسمین شاہ نے کہاکہ سال 2022 میں سیلاب سے متاثر ہونے والے افراد کے لیے پیپلز پارٹی کی حکومت نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے احکامات پرسائبان فراہم کرنے کے لیے ایشیا کاسب سے بڑا رہائشی منصوبہ بنایا، اس منصوبے کے تحت بڑی تعداد میں گھر تکمیل کے مراحل میں ہیں اور مکمل ہونے والے گھروں کے مالکانہ حقوق خواتین کو دیے جارہے ہیں۔ انہوں نے کہاکہ جس وقت یہ منصوبہ شروع کیا گیا، تھا، اس وقت تخمینی لاگت کم تھی جو بڑھ گئی، اس لیے رقم بڑھانے پرغورکیاجارہاہے ، یاسمین شاہ نے مزید کہاکہ ضلع بدین میں بسپ کی بینیفشری خواتین کے نام بڑی تعداد میں پروگرام سے منہاکردیے گئے ہیں جبکہ رقم سے کٹوتی بھی کی جا رہی ہے ، جو کہ غریب خواتین سے ناانصافی ہے ، وفاقی حکومت نے پنجاب کے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے سندھ کی بسپ مستحق خواتین کے نام بینیفشری لسٹ سے خارج کیے ہیں، پنجاب کے سیلاب متاثرین سے بھی ہمیں ہمدردی ہے۔

