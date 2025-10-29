صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حیدر آباد:ڈینگی کے بڑھتے ہوئے کیسز پر کمشنر کو تشویش

  • کراچی
تدارک سے متعلق اجلاس میں ماہرین صحت کی بھی شرکت، تجاویز پیش کیںمرض کی روک تھام کیلئے تمام محکمے بھرپور کردار ادا کریں، فیاض حسین عباسی

حیدر آباد (بیورو رپورٹ) کمشنر فیاض حسین عباسی کی جانب سے شہر میں ڈینگی کے بڑھتے کیسز پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ روک تھام اور تدارک سے متعلق ایک اہم اجلاس ان کے دفتر میں ہوا، جس میں ڈپٹی کمشنر زین العابدین میمن، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر پیر غلام حسین، وائس چانسلر لیاقت یونیورسٹی اسپتال ڈاکٹر اکرام اﷲ، ایم ایس سول اسپتال ڈاکٹر اکبر ڈاہری سمیت ماہرین صحت نے شرکت کی، انہوں نے مرض کی روک تھام سے متعلق تجاویز بھی پیش کیں، اور مشورے دیئے ، اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سگھن نے ڈینگی وائرس کے سائیکل اور اس کی روک تھام کی مؤثر حکمت عملی پر تفصیلی آگاہی پیش کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کمشنر فیاض حسین عباسی نے کہا کہ شہر میں ڈینگی کے بڑھتے کیسز کی روک تھام کے لیے تمام محکمے بھرپور ہم آہنگی اور اشتراک عمل کے ساتھ کام کریں۔ انہوں نے ہدایت دی کہ محلہ اور گھر گھر مچھر مار اسپرے کو ہنگامی بنیادوں پر یقینی بنایا جائے ، جبکہ انڈور اسپرے بھی موثر انداز میں کرایا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ جہاں روزانہ کی بنیاد پر ڈینگی کے مثبت کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، وہاں ایمرجنسی بنیادوں پر فیومیگیشن اسپرے کیا جائے ۔ ڈپٹی کمشنر کو ہدایت کی گئی کہ تمام یونین کونسلز کی سطح پر ڈیٹا فراہم کر کے ایک ہفتے کے اندر مکمل فیومیگیشن مہم مکمل کی جائے۔

