جھڈو:ٹماٹر سستا، 12کلو کی تھیلی 700میں دستیاب
چند روز قبل 28سو روپے کی مل رہی تھی، مارکیٹ میں اب بھی مہنگا فروختعلاقے میں ٹماٹر کی نئی فصل شروع ہوتے ہی قیمت میں کمی پر کسانوں کو حیرت
جھڈو (نمائندہ دنیا) جھڈو سمیت زیریں سندھ میں ٹماٹر قیمت میں بڑے پیمانے پر کمی ہوگئی، چند روز قبل جھڈو کی سبزی منڈی میں بارہ کلو والی تھیلی 28 سو روپے میں نیلام ہورہی تھی اور مارکیٹ میں ٹماٹر 320 سے 400 روپے میں فروخت ہوررہا تھا جبکہ اب وہی ٹماٹر سبزی منڈی میں 700 میں نیلام ہورہا ہے ، لیکن مارکیٹ میں اب بھی سبزی کی دکانوں پر یہ ٹماٹر 160 سے لے کر 200 روپے فی کلو میں فروخت ہورہا ہے ، منڈی کی نسبت مارکیٹ میں ٹماٹر دوگنی قیمت میں بیچا جارہا ہے ،ٹماٹر کی قیمتوں میں اچانک ہونے والی کمی نے أٓبادگاروں کو حیرت میں ڈال دیا، تعلقہ جھڈو سمیت زیریں سندھ کے علاقوں میں ٹماٹر کی ابتدائی فصل کی پیداوار محدود پیمانے پر شروع ہوئی ہے ، لیکن مقامی پیداوار شروع ہوتے ہی ٹماٹر کے نرخوں میں 75 فیصد تک ریکارڈ کمی واقع ہوچکی ہے ۔ رواں سیزن میں غیر موافق موسمی حالات کے سبب ٹماٹر کی فصل شدید متاثر ہوئی ہے ، اور فصل پر مختلف زرعی امراض کے حملے بھی جاری ہیں۔