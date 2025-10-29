سجاول:جت برادری کے باہمی خونریز تصادم میں 2ہلاک
ہاشم، عبداللطیف بھائی، بھتیجے سے ملنے کیلئے جیل جا رہے تھے ، نشانہ بن گئےسکھر کے کچے میں مصرانی برادری کے دو گروہ لڑپڑے ، نوجوان ہلاک ہوگیا
سجاول، سکھر (نامہ نگار، بیورو رپورٹ) سجاول میں جت برادری کے باہم گروہی تصادم میں 2 افراد ہلاک ہوگئے ۔ جبکہ سکھر کے کچے میں مصرانی برادری آپس میں لڑ پڑی، جس سے نوجوان قتل ہوگیا۔ تفصیلات کے مطابق سجاول کے نواحی علاقے بڈھو ٹالپر کی جت برادری میں گزشتہ روز فائرنگ کے نتیجے میں دو افراد محمد ہاشم اور عبداللطیف ہلاک ہو گئے ۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق دونوں افراد کی لاشیں سول اسپتال سجاول منتقل کر دی گئی ہیں، علاقے میں بڑی دیر تک کشیدگی اور فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ بتایا جا رہا ہے کہ قتل ہونے والے کے ایک شخص کا بھائی اور دوسرے کا بھتیجا عبدالقادر جت بدین جیل میں قید ہے ، جس سے ملنے کے لئے وہ بدین جارہے تھے کہ راستے میں ان کو گولیاں مار دی گئیں۔ پولیس کے مطابق واقعے کا کوئی مقدمہ درج نہیں کیا جاسکا ہے ۔ دوسری جانب سکھر کے کچے میں مصرانی برادری کے دو گروہوں منیر مصرانی اور عبدالستار مصرانی میں جھگڑا ہوگیا۔ اس دوران فائرنگ سے عبدالسمیع گروپ کا کم عمر لڑکا انوَر ولد ظہیر مصرانی موقع پر ہی جاں بحق جبکہ نوجوان کریمَ ولد عبدالسمیع مصرانی شدید زخمی ہوگیا۔ علاقے میں کشیدگی کے باعث بھاری پولیس نفری تعینات کر دی گئی اور لاش کو پوسٹ مارٹم اور زخمی کو علاج کیلئے اسپتال منتقل کیا گیا۔